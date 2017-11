ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni puntata 4 novembre: i segreti delle isole

Ulisse, il piacere della scoperta, anticipazioni puntata 4 novembre: Alberto Angela racconta i segreti, le storie e le difficoltà delle isole del Mediterraneo e non solo.

04 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alberto Angela, Ulisse il piacere della scoperta

Continua il successo di Ulisse, il piacere della scoperta. Il programma culturale di Raitre continua ad essere molto seguito dagli amanti della storia, delle scienza e dell’arte. La scorsa puntata dedicata al Colosseo, il monumento più famoso nel mondo della civiltà romana, è stata seguita da 1.921.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Dopo il successo della settimana scorsa, dunque, Alberto Angela punta a ripetersi con una puntata dedicata ai segreti delle isole. A partire dalle 21.15, Alberto Angela racconterà le storie di cui sono protagoniste le tante isole nate improvvisamente, scomparse nel corso degli anni e cambiate con il tempo a causa di eventi naturali. Le storie riguardano anche le specie animali: alcuni sono scomparsi mentre altri sopravvivono solo su determinate isole, in alcuni casi con caratteristiche diverse. Ci sono, poi, le storie dedicate agli uomini di cui alcuni hanno scelto di vivere su determinate isole, altri, invece, sono costretti dalle circostanze o dalla giustizia.

ULISSE, ANTICIPAZIONI: TUTTE LE ISOLE DELLA PUNTATA

Alberto Angela si sposterà da un’isola all’altra per svelare anche i misteri che spesso accompagnano le storie delle isole. Il primo racconto sarà dedicato all’Isola Maggiore del Lago Trasimeno. Tra le Grandi Isole del Mediterraneo ci sono dei veri tesori archeologici come quelli del mare di Levanzo in Sicilia dove Alberto Angela mostrerà i reperti del naufragio di una nave romana e tesori immaginari come quello che sarebbe stato ritrovato sull’isola di Montecristo da Edmond Dantès, il famoso Conte di Montecristo. Alberto Angela, poi, parlerà delle isole che, nel corso della storia, sono stati approdi obbligati anche per importanti uomini come L’isola d’Elba e l’isola di Sant’Elena che hanno ospitato Napoleone Bonaparte, Ellis Island, approdo obbligato degli emigrati italiani costretti alla quarantena e l’isola di Alcatraz o Port Arthur in Tasmania, famose per essere le sedi di penitenziari a prova di evasione. Si parlerà, poi, di Capri, scelta dall’imperatore Tiberio per il suo splendido isolamento. Alberto Angela, però, non mostrerà solo la parte bella delle isole ma racconterà anche le difficoltà che, spesso, gli abitanti devono affrontare quotidianamente. E’ il caso dei cittadini delle Isole Tremiti, in Puglia.

