UN'IMPRESA DA DIO/ Su Italia 1 il film con Steve Carell e Morgan Freeman (oggi, 4 novembre 2017)

Un'impresa da Dio, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 novembre 2017. Nel cast: Steve Carell e Morgan Freeman, alla regia Tom Shadyac. La trama del film nel dettaglio.

04 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

STEVE CARELL E MORGAN FREEMAN NEL CAST

Un'mpresa da Dio va in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 novembre 2017, alle ore 21.10. Si tratta di un film del 2007 che è stato diretto da Tom Shadyac (Ace Ventura - L'acchiappanimali, Una settimana da Dio, Il professore matto) e interpretato da Steve Carell (40 anni vergine, Agente Smart - Casino totale, Crazy stupid love), Morgan Freeman (Le ali della libertà, Il cavaliere oscuro, Seven) e Lauren Graham (Babbo bastardo, Missione tata, la serie tv Una mamma per amica). Il film è lo spin-off di Una settimana da Dio, film diretto dallo stesso Shadyac e in cui Evan Baxter, il personaggio interpretato da Carell, appariva in un ruolo secondario. Un'impresa da Dio andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di sabato 4 novembre, alle ore 21.10.

UN'IMPRESA DA DIO, LA TRAMA DEL FILM

Evan Baxter (Steve Carell) è un ex conduttore televisivo, da poco diventato membro del Congresso degli Stati Uniti d'America. La sua vita viene completamente sconvolta quando gli appare Dio (Morgan Freeman), che gli chiede di costruire una nuova Arca di Noè e di imbarcarvi coppie di animali, proprio come avvenuto nel racconto biblico. Baxter inizialmente si oppone al progetto divino, soprattutto a causa del fatto che l'impegno nella costruzione dell'Arca avrebbe messo in crisi il suo nuovo ruolo al Congresso, ma non è facile dire di no a Dio in persona. Baxter comincia così a costruire una gigantesca imbarcazione nel giardino di casa e in lui avviene una graduale ma veloce trasformazione. Con barba e capelli lunghi e folti Evan comincia sempre più ad assomigliare al vero Noè. La costruzione dell'Arca causa ad Evan sia problemi con il Congresso che con la famiglia, in particolare con la moglie Joan (Lauren Graham). Nonostante tutto Baxter continua la costruzione dell'Arca, ben sapendo che la data che Dio gli ha indicato per il Diluvio Universale si fa sempre più vicina. Baxter è ormai considerato da tutti un pazzo e la polizia, chiamata in causa dal Congresso, arriva a casa sua per distruggere la gigantesca imbarcazione. Tutto ad un tratto però comincia a piovere.

© Riproduzione Riservata.