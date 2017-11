UNA VITA / Mauro non demorde: riesce ad incontrare Teresa ma... (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita, puntata 4 novembre: Mauro torna alla carica e inventa uno stratagemma per poter incontrare Teresa anche senza il permesso di Cayetana.

04 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita non conosce pausa e torna in onda su Canale 5 anche oggi nell'ormai classico appuntamento pre-festivo. Si tratterà di una delle ultime puntate del sabato però: da metà novembre, infatti, Amici tornerà ad occupare il suo posto dopo Beautiful, prendendo proprio il posto delle vicende di Acacias 38. In attesa che ciò avvenga, prepariamoci ad una puntata incredibilmente ricca di novità, soprattutto per quanto riguarda i protagonisti Mauro e Teresa. L'ispettore rischierà di essere arrestato, come pianificato da Humilidad e Ignacio e solo l'intervento in extremis di Felipe e Juliana riuscirà ad evitare il peggio. Poco dopo Teresa tenterà di vedere per l'ultima volta l'ex amante ma ogni suo desiderio subirà l'ennesimo rifiuto di Cayetana, più che mai decisa a non favorire l'incontro tra i due innamorati. A questo punto sarà lo stesso Mauro ad escogitare un piano per avere campo libero all'interno dell'appartamento della dark lady. E ancora una volta userà Humilidad, per fare in modo che la terribile donna esca di casa in fretta e furia...

Una Vita: Mauro viene arrestato?

Per ottenere la possibilità di vedere Teresa da solo, oggi a Una Vita Mauro inventerà un pericoloso stratagemma: attraverso Humilidad, farà sapere a Cayetana che Ursula si sta recando in commissariato per confessare le colpe sue e della sua ex padrona. Temendo che i suoi delitti vengano così rivelati, la vedova di German correrà per fare in modo che ciò accada. Non ci metterà molto, però, a scoprire che si è trattato soltanto di una menzogna. Mauro riuscirà ad entrare nell'appartamento di Cayetana, approfittando della sua assenza, ma rischierà di cacciarsi in grossi guai. Resasi conto dell'inganno, la crudele donna chiederà l'intervento di una guardia e correrà a casa per permettere l'arresto del suo rivale. Sarà proprio allora che sorprenderà Mauro, mentre tenterà di convincere l'amata a fuggire da quel luogo e dalle grinfie della sua pericolosa amica. Per lui l'arresto sarà inevitabile?

