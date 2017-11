Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma si dichiara? Le lacrime per Giorgio! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio Manetti? La velata nuova dichiarazione non passa inosservata, così come le sue lacrime.

04 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Le nuove registrazioni del trono over di Uomini e Donne, hanno evidenziato un colpo di scena dietro l'altro: cosa sta succedendo? Naturalmente, protagonista indiscussa di questa parentesi televisiva è sempre Gemma Galgani. La dama torinese più amata del programma, anche durante le ultimissime dinamiche, ha avuto modo di mettersi in evidenza, sollevando ancora l'ira di Tina Cipollari. Tra la burrosa opinionista e la donna, non corre buon sangue da tempo e sicuramente, l'ultimo potenziale riavvicinamento verso il Manetti, potrebbe fare esplodere la definitiva ira dell'ex vamp. Per molti estimatori di Gemma e Giorgio, le ultime dinamiche sarebbero una nuova conferma dell'amore che la donna nutrirebbe nei confronti del suo ex fidanzato. Durante l'ultima puntata che precede la nuova registrazione, Gemma Galgani è scoppiata in lacrime, nel dietro le quinte degli Studi Elios da dove si registra la storica trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Manetti infatti, durante la trasmissione l'aveva aspramente accusata di falsità e questo dettaglio, non è passato inosservato.

Trono Over, Uomini e Donne: Gemma non dimentica Giorgio

Gemma quindi, ancora una volta ha dato modo di confermare un particolare: non ha mai dimenticato il cavaliere toscano. Manetti infatti, continua ad interferire nel suo cuore e gli sviluppi sentimentali della dama, sono spesso influenzati dalle parole del toscano. Inizialmente Gemma, non aveva dato molto peso alle parole del suo ex fidanzato ma poi, tornando nel backstage, ha avuto modo ancora una volta, di sfogarsi con la redazione del programma fino alle lacrime. Per quale motivo il pensiero di Giorgio conta ancora così tanto? La Galgani ha tirato in mezzo anche la famosa lettera scritta per il gabbiano, affermando di non avere dimenticato alcuni passaggi della stessa. In maniera velata quindi, per i molti estimatori delle dinamiche over, questa sarebbe stata una bella dichiarazione d'amore a tutti gli effetti con tanto di emozionate lacrime. Per Gianni Sperti, la dama over non si sarebbe mai dimenticata del Manetti che dal canto suo, non ha fatto alcun passo in avanti nei suoi confronti.

