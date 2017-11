Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sabrina non perdona, Alex sbotta contro Claudio (Trono Classico)

Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Sabrina Ghio riceve una pesante telefonata anonima che la offende, Alex Migliorini sbotta contro Claudio che lascia lo studio.

04 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Ieri pomeriggio, la settimana televisiva con Uomini e Donne si è conclusa con il trono classico. Ad aprire le danze ci ha pensato Sabrina Ghio, con l'esterna insieme a Fabrizio. I due mostrano molto feeling al cinema insieme, tra risate e confessioni. Poi l'uno tra le braccia dell'altro ballando un lento. In studio, la tronista mostra serenità, tanto da confessare: "E' stata una delle esterne più carine che abbia fatto". Nicolò Fabbri prende parola e afferma di aver sentito la sua mancanza. Lei si mostra ancora arrabbiata con lui: il motivo del contendere? Lui che non è andato nel suo camerino dopo la fine della scorsa puntata. La tronista afferma di non fidarsi, lanciando anche qualche frecciatina sul passato del giovane. Poi in esterna con Nicolò Raniolo, emerge tutto la complicità e lui si sbottona un poco verso di lei. In studio si parla di baci ma lui non si sarebbe fatto avanti in quanto: vuole: “conoscere una ragazza nel modo più pulito senza buttarsi negli istinti". Apprezzabili le sue parole, peccato che poi nascano dal mancato trasporto fisico che ha dichiarato di avere durante le precedenti registrazioni non ancora mandate in onda. Sabrina poi, racconta di avere ricevuto una telefonata anonima: "Sei una sfigata e stanno cercando un'altra tronista", panico in studio, ma anche tante risate per le faccette dell'ex ballerina di Amici.

Uomini e Donne, trono gay: Alex Migliorini sbotta e Claudio se ne va!

Poi si passa al trono gay di Uomini e Donne con protagonista Alex Migliorini. Alessandro finalmente ha deciso di aprire il suo cuore al giovane veronese e così, propone al cinema un video racconto parlando della mamma che non c'è più. Alex in studio, confessa di aver gradito questo volto inedito del ragazzo che si è anche sbilanciato nei suoi confronti. "Se vado avanti con i dubbi non vado da nessuna parte", dichiara il tronista. Poi lo scontro tra Alessandro e Claudio e in esterna, Alex confida di non averlo pensato. Di seguito arriva la nuova stoccata, affermando che lui non è più il suo preferito. In studio si discute di questa faccenda e il corteggiatore si dice deluso e se potesse tornare indietro all'esterna, sarebbe andato via. "Eri sul piedistallo del preferito, ora sei sceso e hai le paranoie" - spiega il tronista. - devi concentrarti su di me, non sugli altri". Claudio minaccia di lasciare lo studio e Alex lo attacca ancora. Poi l'esterna con Matteo interrotta dall'uscita di scena di Claudio in lacrime. Alex torna sul trono e sbotta ancora: "Mi ha fatto girare i coglio*i. Volevo reazioni in esterna e non dopo una settimana".

