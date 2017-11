VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti puntata 4 novembre: Michelle Hunziker e Anna Safroncik in studio

Verissimo, anticipazioni e ospiti puntata 4 novembre: Michelle Hunziker, Anna Safroncik, Karin Proia, Rita Pavone e Alvaro Soler nel salotto di Silvia Toffanin.

04 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo, lo show del sabato pomeriggio più amato dagli italiani. Oggi, sabato 4 novembre, alle 16.10 su canale 5, Silvia Toffanin condurrà una nuova puntata del suo programma che si sfida durante la prima parte con Il Sabato italiano di Eleonora Daniele, in onda su Raiuno. Verissimo, tuttavia, non teme la concorrenza e continua a portare a casa ascolti importanti per la sua fascia oraria. Merito della conduttrice e degli ospiti che, ogni settimana, scelgono di raccontarsi a viso aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Chi saranno, dunque, i vip presenti nella puntata odierna di Verissimo? Silvia Toffanin aprirà il nuovo appuntamento con il solito spazio dedicato ai protagonisti della soap opera spagnola Il Segreto. Via, poi, a tutti gli ospiti della giornata. Per la prima volta, Michelle Hunziker parlerà in un’intervista-verità degli anni bui passati prigioniera di una setta. Per gli amanti della musica, invece, nel salotto di Verissimo arriverà una big della musica italiana come Rita Pavone e uno degli artisti più amati degli ultimi anni ovvero Alvaro Soler. Inoltre, ospiti del talk show di canale 5 saranno le attrici Anna Safroncik e Karin Proia, protagoniste della fiction di successo 'Le tre rose di Eva 4' in partenza domenica su di Canale 5.

L’INTERVISTA VERITA’ DI MICHELLE HUNZIKER

L’ospite più attesa della puntata odierna di Verissimo è sicuramente Michelle Hunziker. La bionda showgirl è stata più volte nel salotto di Silvia Toffanin ma non ha mai parlato di uno dei periodi più brutti della sua vita. Lo farà oggi in un’intervista a cuore aperto in cui Michelle tirerà fuori tutto il dolore provato durante i cinque anni trascorsi all’interno dei una setta che le ha rovinato quella che, all’epoca, era la sua vita felice. Michelle ha raccontato quegli anni anche in un libro. S’intitola “Una vita apparentemente perfetta” il testo con cui la Hunziker ha deciso di aprire il suo cuore ai fans. Già in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, la bionda showgirl ha vuotato il sacco sulla setta di cui è stata prigioniera svelando dettagli inediti di quel periodo. «La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta. Quando ha letto il libro le lacrime le appannavano gli occhiali. Mi ha confidato di aver mandato un suo socio, ateo, a fare terapia da Clelia per ottenere informazioni su di me. Anche lui, dopo una sola seduta, era stato reclutato»- ha raccontato Michelle che ha poi svelato come la setta la costringesse a respingere tutti gli affetti e a stare sempre sola, anche a Natale – «Chiamavo festosa Aurora fingendo di avere gente a cena, per poi passare da sola il resto della sera in silenzio, davanti all’albero. Era come quando mio padre diceva vengo a prenderti per il weekend e poi non arrivava mai: speravo che almeno quella volta mia madre e Eros venissero a portarmi via. Ma come diceva Clelia, non mi voleva nessuno».

