Alberico Lemme a Domenica Live: il farmacista che ribalta i principi dell'alimentazione sana torna in tv. Dopo il servizio di Piazzapulita è nuovamente ospite di Barbara d'Urso

05 novembre 2017 Silvana Palazzo

Alberico Lemme/ Il farmacista che ribalta i principi dell'alimentazione sana torna in tv (Domenica Live)

Alberico Lemme torna a Domenica Live: il farmacista, famoso per la sua “filosofia alimentare”, sarà nuovamente ospite di Barbara d'Urso. Ed è pronto a far discutere con i suoi principi controversi: il “dietologo delle star”, così come viene definito da molti, sostiene infatti di aver curato migliaia di pazienti dai danni causati dalla dieta mediterranea, che invece è sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Lontano da Canale 5 nelle ultime puntate, Alberico Lemme è stato protagonista di un servizio di Piazzapulita. L'inviato del programma di Corrado Formigli ha anche visitato la cosiddetta “fabbrica del benessere” del farmacista, cioè la piccola azienda che produce alcuni pasti pronti seguendo le sue ricette. Il dibattito si è concentrato su temi caldi, come calorie e glutine, spiegati da Alberico Lemme secondo le sue teorie. Non sono mancate ovviamente le critiche in studio riguardo consigli che la “dietologia tradizionale” considera molto pericolosi, eppure i seguaci del farmacista e della sua “filosofia alimentare” continuano a crescere. “Non faccio solo dimagrire mangiando a sazietà, guarisco dal diabete 2 e dall'ipertensione in un mese”, dichiara il farmacista sorprendendo in studio Elena Santarelli e lo chef Fabio Picchi ribaltando i fondamentali dell'alimentazione sana.

BUFERA SUL NUOVO SIPARIETTO DI ALBERICO LEMME

Poco meno di un mese fa, invece, Alberico Lemme ha infiammato il dibattito di Domenica Live sulle diete. Dopo vari mesi di silenzio, Barbara d'Urso ha nuovamente invitato nel suo studio il farmacista fondatore della cosiddetta “filosofia alimentare”. Tra affermazioni sgradevoli e altre pericolose, Lemme continua a far discutere. Infatti è tornato a dichiarare di poter curare l'anoressia con la sua dieta: quest'affermazione è stata aspramente contestata in studio, eppure nessuno ferma Lemme, che continua ad essere libero di ripetere in diretta, e in una fascia oraria in cui i più giovani possono essere davanti alla tv, affermazioni senza alcun fondamento scientifico. Le repliche scientifiche non riportano il dibattito entro confini ragionevoli, del resto Lemme risponde al professor Pietro Lorenzetti con insulti: “Sei ignorante come una capra”. Il problema è che ci sono ospiti di Barbara d'Urso che sostengono il farmacista, rendendo ancor più pericoloso il dibattito televisivo. I richiami della conduttrice risultano inutili: sono solo i social a reagire all'ennesimo siparietto trash, a preoccuparsi delle informazioni trasmesse ai telespettatori. Una pagina di televisione che non a caso per Leggo rischia di nuocere alla salute...

