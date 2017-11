BIAGIO ANTONACCI/ Il 10 novembre esce il nuovo album (Che tempo che fa)

Biagio Antonacci, celebre cantante italiano, questa sera è ospite nella nuova puntata della trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai 1 per la conduzione di Fabio Fazio.

05 novembre 2017 Francesca Pasquale

Biagio Antonacci a Che tempo che fa

LE DATE DEL BIAGIO ANTONACCI TOUR

Nella nuova puntata di Che tempo che fa sarà protagonista anche l’amato cantante Biagio Antonacci. Una ospitata che farà da ‘spot’ per l’uscita del suo ultimo album discografico Dediche e manie, atteso per il prossimo 10 novembre ed in pratica già lanciato alla grande dal singolo In mezzo al mondo. Un pezzo che sta riscuotendo un grandissimo successo facendo da traino al Biagio Antonacci Tour 2017-2018 del quale sono state annunciate le prime imperdibili date: il 15 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 16 all’RDS Stadium di Rimini, il 18 a Lugano presso il Pala Resega, il 21 al Pala Alpitour a Torino, il 27 a Pescara presso il Pala Giovanni Paolo II ed il 29 ed il 20 dicembre ad Acireale presso il Pal’Art Hotel. Inoltre ne sono state previste molte altre per il mese di gennaio. Invece a partire da maggio ci sarà il via al Dediche e Manie Tour 2018.

LA CARRIERA

Biagio Antonacci è nato a Milano il 9 novembre del 1963 da papà di origini pugliesi e madre milanese. Cresciuto a Rozzano, inizia a suonare da giovanissimo la batteria e soprattutto si arruola nell’Arma dei Carabinieri prestando servizio a Garlasco dove conosce Ron sottoponendosi ad un positivo provino. Ron convinto delle qualità di Antonacci, lo presenta a Gaetano Curreri degli Stadio il quale gli permetterà di mettere in mostra le proprie qualità aprendo una serie di concerti della storica band. Nel 1989 esplode la sua stella grazie all’album Sono cose che capitano anche se il riscontro di vendite non è stato straordinario. Successo che in effetti arriverà nel 1992 con l’album Liberatemi trainato dall’omonimo singolo che gli permetterà di vendere oltre 150 mila copie e soprattutto di farsi conoscere in tutta Italia con il Festivalbar. Negli anni ha confermato il proprio successo grazie ad altri lavori di spessore come Il mucchio, Mi fai stare bene, Convivendo, Vicky Love, Inaspettata, Sapessi dire no e L’amore comporta.

© Riproduzione Riservata.