Belen Rodriguez / Balla un tango ma “perde” il vestito: nuovo incidente per la showgirl (Tu si que vales)

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Belen, incidente a Tu si que vales

Belen Rodriguez ha ballato il tango durante la nuova puntata di Tu si que vales andata in onda ieri sera nella prima serata dell'ammiraglia Mediaset. La conduttrice, ha danzato con un concorrente spagnolo lasciando il pubblico letteralmente senza parole. Anche i giurati in studio hanno apprezzato la performance di danza dell'argentina, ammirandone il talento. Ed infatti, ancora una volta l'ex moglie di Stefano De Martino, ha dato prova di avere molte doti da potere regalare al pubblico e tra queste, compare anche il ballo. Ed infatti, la passione tra Belen e Stefano era nata proprio per "colpa" di alcune coreografie studiate proprio per farli danzare insieme nel corso di Amici quando i due, hanno piazzato le basi della loro storia d'amore che li ha poi portati alle nozze. Durante l'inedita coreografia, il suo vestito l'ha tradita e così il top dorato le è caduto: "Oh mio Dio!", ha affermato la Rodriguez in perfetto stile Virginia Raffaele.

Belen, ancora una volta tradita dal vestito

Fortunatamente, durante l'incidente di percorso di Belen, l'inquadratura della regia non era su di lei e così, il pubblico non si è accorto di nulla. Per la conduttrice di Tu si que vales, la ripresa globale è stata una vera salvezza che le ha impedito di fare una brutta figura in televisione. Naturalmente il programma è registrato quindi, se qualcosa fosse andato veramente storto, la parentesi di danza sarebbe stata tagliata in fase di montaggio. Questi incidenti purtroppo, l'argentina li conosce molto bene. Ecco perché, durante una passata puntata di Tu si que vales, le si è anche strappato il vestito. Tra un divertente imprevisto e l'altro, continua lo strepitoso successo del programma con protagonisti in giuria anche Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Anche ieri, la trasmissione ha fatto una scorpacciata di ascolti TV non indifferente. Ecco i dati auditel: 5.635.000 di ascoltatori con share del 30,07%. Flop definitivo invece, per Celebration su Rai 1. Il programma del sabato sera condotto da Serena Rossi e Neri Marcorè, che ha concluso la sua breve parentesi con appena 2.552.000 spettatori (12,74% di share).

