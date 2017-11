CHE TEMPO CHE FA / Ospiti puntata 5 novembre e diretta: Patty Pravo, Baby K e Biagio Antonacci

Che tempo che fa, anticipazioni, diretta e ospiti della nuova puntata in onda oggi, domenica 5 novembre: Patty Pravo presenta l'autobiografia, mentre Biagio Antonacci...

05 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Che tempo che fa

Fabio Fazio dà appuntamento a stasera con la nuova puntata di Che tempo che fa, il fortunato talk show di Rai Uno che anche oggi accoglierà una serie di ospiti pronti a raccontarsi. A partire dalle 20.35, infatti, il conduttore darà il benvenuto all'attore e regista Vincenzo Salemme, all'amatissimo Nino Frassica, a Gigi Marzullo e a tantissimi altri ospiti, che daranno vita a una serie di interviste assolutamente imperdibili. Al centro dell'intervista di Fabio Fazio, per il mondo della musica, ci saranno Baby K, cantante molto amata dai più giovani, e Patty Pravo, che racconterà i suoi 51 anni di grandi successi presentando l'autobiografia dal titolo "La cambio io la vita che...", in uscita in proprio questi giorni. Sempre per la pagina dedicata alla musica, il conduttore accoglierà nel suo salotto Biagio Antonacci, che nello studio di Rai Uno si esibirà sulle note del suo singolo "In mezzo al mondo", anticipando l'uscita del suo prossimo album dal titolo "Dediche e manie".

GLI OSPITI PER LA PAGINA DELLO SPORT

Musica, sport e spettacolo per la nuova puntata di Che tempo che fa, che questa sera darà voce, in particolare, a tre grandi atleti. Il primo è il celebre Carl Lewis, ex velocista e lunghista statunitense, vincitore di nove ori e un argento in quattro olimpiadi. "Il figlio del vento", soprannome che gli diede la Gazzetta dello sport nel 1983 per le imprese realizzate nei campionati mondiali di Indianapolis, fra poche ore racconterà a Fabio Fazio dettagli inediti sui suoi successi, ripercorrendo le fasi più interessanti della lunga carriera nel mondo dell sport. Al tavolo del talk show di Rai Uno, il conduttore accoglierà anche i due campioni Luca Dotto e Gabriele Detti, rispettivamente oro a londra nel 2016 nei 100 metri a stile libero e oro a Budapest negli 800 metri stile libero. E poi Orietta Berti, Fabio Volo, Vincenzo Salemme e Claudio Cecchetto, per una serata che si preannuncia imperdibile

© Riproduzione Riservata.