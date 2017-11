CLAUDIO CECCHETTO/ Il talent scout ancora attivo torna in tv (Che tempo che fa)

Dopo un'assenza significativa dal piccolo schermo, Claudio Cecchetto, noto talent scout di musica e tv, è pronto a ritornare in prima serata come ospite a Che tempo che fa

Claudio Cecchetto a Che tempo che fa

Dopo un'assenza significativa dal piccolo schermo, Claudio Cecchetto è pronto a ritornare in tv come ospite a Che tempo che fa. Di recente è intervenuto per manifestare il suo affetto allo scomparso Franco Tuzio, il manager scomparso lo scorso 14 ottobre a Milano a causa di una leucemia acuta. Attualmente scomparso dai riflettori televisivi, l'impronta di Cecchetto è visibile nei lavori di tante icone musicali e dello spettacolo, da Gerry Scotti, una delle sue più storiche scoperte, fino alla recente produzione del brano Evelyn per il cantautore Elya Zambolin, uno dei volti della passata edizione di The Voice of Italy. Il nome di Claudio Cecchetto è di sicuro entrato nella storia della musica italiana, fin dai primi passi che lo hanno portato negli anni '80, all'epoca talent scout, a tante e importante scoperte. Sua la decisione di puntare i riflettori su Lorenzo Cherubini, allora conosciuto con il nome di Jovanotti, così come Fiorello, Amadeus e Marco Baldini, per non parlare di Paola & Chiara e Daniele Bossari, attuale concorrente del Gf Vip 2. Il merito di Cecchetto è di avere quell'occhio attento in grado di individuare non solo dei colossi della musica italiana, ma anche della televisione del nostro Paese. Anche se è da diversi anni che non appare in modo significativo in programmi radio e tv, Cecchetto continua a fare un grande lavoro nel dietro le quinte e nell'ultima edizione del Festival di Sanremo è riuscito a far salire sul palco i Finley, una delle band più quotate degli ultimi mesi.

CLAUDIO CECCHETTO, LA SUA VITA PRIVATA

L'ultima apparizione di Claudio Cecchetto a Che tempo che fa risale allo scorso giugno, dove il produttore tuttavia non è intervenuto in via diretta. In quella puntata, Fabio Fazio ha intervistato diversi simboli della fucina di Cecchetto, da Max Pezzali fino a Fiorello, mentre il produttore si trovava fra il pubblico presente in studio. Una delle interviste più recenti del talent scout riguarda invece il suo intervento a Domenica Live, avvenuto nel febbraio di due anni fa, in cui Barbara d'Urso è riuscita a ottenere diverse rivelazioni sulla vita privata di Claudio. Dopo una breve introduzione con la sua Gioca Jouer e una carrellata dei vip che ha scoperto, Cecchetto ha fatto il suo ingresso in studio al fianco alla moglie Mapi, con cui è sposato da oltre 30 anni. L'incontro con la conduttrice ha messo in luce il lato emotivo del produttore, grazie a un video del figlio Jody, il primogenito della coppia e fratello maggiore di Leonardo, attualmente 17enne.

© Riproduzione Riservata.