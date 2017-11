Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Il ciclista fa cilecca? Primi cedimenti in Casa (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Grande Fratello Vip: lui fa cilecca nella notte, lei continua con i confronti fisici tra l'ex e l'attuale mentre le fan lanciano un messaggio...

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Notte complicata per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip. L'argentina, nel corso della sera si è lasciata andare ad uno sfogo per la paura di essere giudicata. In quattro anni di relazione con Francesco Monte infatti, i due hanno condiviso moltissime esperienze ed anche tante amicizie ecco perché, ad oggi, l'argentina ha mostrato un poco di paura per questo aspetto: cosa penseranno di lei? Poi si è comunque detta fiera della sua scelta, mentre sia Ignazio che Jeremias sono corsi in suo aiuto per mostrarle affetto e sostegno. La sorella di Belen infatti, ha deciso di lasciare il fidanzato in favore di questa nuova storia con il ciclista che, viste le prime “indagini” di Alberto Dandolo, incomincia già a fare acqua da tutte le parti. Stanotte infatti, nel tentativo di copulare nuovamente, pare che il buon Moser abbia fatto cilecca attratto maggiormente dal cuscino morbido nel quale poter dormire sonni tranquilli che dalla passionale fidanzata. Ed intanto in queste ultime ore, sulla questione si è espresso anche Francesco, il padre di lui: “Di ragazze ne ha avute più d’una, non possiamo pensare a tutte”, breve e conciso.

Ignazio e Cecilia, il fuoco si è già spento?

Per gli estimatori delle dinamiche del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser più che affascinato da Cecilia, va letteralmente pazzo per il suo cognome famoso, sarà davvero così? Ed intanto nella Casa del GF Vip è arrivato anche il messaggio “contro” Ignazio che, dopo aver abbandonato la possibilità di conquistare Ivana, si è gettato tra le braccia di Cecilia. Gli estimatori di Ivana e Moser, hanno mandato un chiaro “indizio” aereo contro e lui ha risposto: “Scusatemi cucciole, non volevo rompere il vostro cuore!”. Domani sera, durante la diretta della nona puntata ci sarà moltissima carne al fuoco e siamo sicuri che si evidenzieranno tutti gli aspetti spinosi nella loro storia d'amore. Nel frattempo, ieri sera l'argentina si è lasciata andare ad alcune confessioni con Cristiano Malgioglio, facendo un confronto tra l'ex e l'attuale e non c'è niente da fare... Francesco Monte fisicamente batte sempre tutti. Chissà se domani sera, gli autori del GF saranno tanto “crudeli” da far vedere loro cosa pensa Cecilia dei due ragazzi dal punto di vista estetico.

