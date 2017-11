Chi è il regista molestatore italiano?/ Nuove segnalazioni: parlano alcuni registi sullo scandalo (Le Iene)

Chi è il regista molestatore italiano? Nuove segnalazioni a Le Iene Show, ai cui microfoni parlano anche alcuni registi sullo scandalo scoppiato dopo il caso Weinstein.

05 novembre 2017 Silvana Palazzo

Chi è il regista molestatore italiano? Le Iene Show

Prosegue l'inchiesta de Le Iene Show sulle presunte molestie subite da attrici del cinema italiano da parte di registi e produttori. Nella puntata di oggi, domenica 5 novembre, andrà in onda un nuovo servizio di Dino Giarrusso, che con la sua indagine ha aperto il vaso di Pandora. La Iena ha infatti raccolto nuove segnalazioni da parte di donne che sembrano confermare quanto emerso nei servizi precedenti, in particolare riguardo un noto personaggio dello star system cinematografico italiano. In realtà sono diversi i presunti molestatori: Giorgia Ferrero infatti ha parlato di un famoso regista napoletano, Tea Falco di un “noto regista di serie tv in prima serata”. Tre “mister X” la cui identità resta per il momento avvolta nel mistero. L'inviato Dino Giarrusso ha però trattato la vicenda da un punto di vista diverso, quello dei registi: per questo ne ha intervistati diversi per avere una loro opinione sullo scandalo che sta investendo il mondo dello spettacolo nazionale e internazionale. Del caso Weinstein e dei “Weinstein italiani” parleranno tra gli altri Leonardo Pieraccioni, Pif, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Nanni Moretti.

LE IENE, IL CERCHIO ATTORNO AL “WEINSTEIN ITALIANO” SI STRINGE

Pioggia di segnalazioni a Le Iene Show dopo i servizi di Dino Giarrusso sui “Weinstein italiani”: l'uscita allo scoperto di diverse attrici, più o meno note, ha convinto altre colleghe a parlare e a raccontare la propria storia. Sono ore calde per l'identificazione di questi presunti molestatori, ma ce n'è uno che ha raccolto più accuse di altri: si tratta di un affermato regista e produttore, più che quarantenne, estremamente potente nell'ambito cinematografico. Si tratterebbe di un molestatore seriale, perché avrebbe un preciso schema, oltre che condotte intimidatorie ed esplicitamente sessuali. Il cerchio attorno a quest'orco si sta stringendo inesorabilmente, quindi presto uscirà il nome del “Weinstein italiano”. La lista delle attrici e delle operatrici dello spettacolo molestate dal regista sta crescendo insieme al coraggio di denunciare. Un vero e proprio terremoto sta per scatenarsi nello star system cinematografico italiano.

LE NUOVE SEGNALAZIONI

In vista del servizio di oggi, Le Iene Show hanno già pubblicato sul loro sito ufficiale diversi messaggi ed e-mail ricevute dalle presunte vittime del regista molestatore seriale. C'è ad esempio una 25enne che ha voluto raccontare la sua brutta esperienza: «Vedendo i vostri servizi e ascoltando i racconti delle altre vittime, sono quasi certa che proprio di lui si tratti. Sono tantissime infatti le analogie con la mia brutta esperienza: tutto parte da un provino, poi lui ti contatta, ti invita nel suo loft per darti delle dritte di recitazione... e magari ci scappa anche una palpatina! (...) La cosa che davvero mi ha scosso e che certamente mi ha sfiduciata nel continuare a fare l'attrice è l'insistenza con cui XXXXXXX, nonostante i miei rifiuti, abbia continuato per circa un anno e mezzo a insistere, con messaggi e chiamate, affinché ci vedessimo...». Su WhatsApp invece il messaggio di un'altra donna: «Stesso copione con tutte... ti dà un appuntamento allo "studio" e poi lo studio è casa sua... e poi cerca di metterti le mani addosso... Immaginavo che lo facesse con tutte... Io gli dissi subito che non avevo nessuna intenzione di andare oltre e lui mi disse: "e allora? Che vuoi fare?"».

© Riproduzione Riservata.