Cosa hanno urlato i fan di Giulia De Lellis? Fuori dalla Casa: la vicina sbotta “Avete rotto...” (GF Vip 2)

Giulia De Lellis, le sue "bimbe" corrono in soccorso dietro le mura della Casa per urlare il suo nome nel corso della notte, la vicina dei gieffini sbotta ancora una volta...

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Giulia De Lellis

Colei che abita vicino alla residenza più spiata di Cinecittà, non deve avere sicuramente vita facile in questo periodo. Gli scalmanati estimatori dei concorrenti del Grande Fratello Vip, non perdono mai l'occasione per potere urlare dietro le mura, tutto ciò che pensano dei propri beniamini. Ne sa qualcosa Giulia De Lellis che, nella notte, ha ricevuto la nuova visita delle fan. La famosa signora che già aveva detto la sua durante l'incursione del "finto Francesco Monte", ha urlato “C’avete rotto er ca**o. Non potete venire a rompere il ca**o tutte le sere qui!”. Stanca delle costanti incursioni dei fan, la vicina della residenza Vip, si è ancora una volta abbandonata ad uno sfogo chiaro e preciso. I concorrenti ancora in gioco però, dopo aver sentito le urla esasperate della signora, hanno riso per tutta la notte. Le “bimbe di Giulia”, le sono venute in soccorso urlando il suo nome, dopo averla vista entrare in crisi e pensare al suo fidanzato Andrea Damante, che l'aspetta fuori. Proprio il deejay in questi giorni, si è congratulato per il comportamento esemplare della sua fidanzata.

Giulia De Lellis, fan per lei dietro le mura: il sostegno dopo la crisi

"Più passa il tempo e più mi manca, sono contento che lei stia facendo questo percorso al ‘Grande Fratello Vip', sicuramente porterà a casa un risultato personale e anche di pubblico", ha affermato Andrea Damante tra le pagine di “Nuovo TV”. Giulia naturalmente, all'oscuro di queste dichiarazioni, si è interrogata sul loro rapporto sentimentale, confessando di avere molte paure. Andrea intanto, sempre attraverso il succitato settimanale, ha affermato di non avere alcun motivo per essere geloso della sua fidanzata: "Non sono geloso. Giulia ha un comportamento esemplare nei miei confronti. Anche i ragazzi nella casa sono tutti molto simpatici e rispettosi". Nel frattempo, sulla De Lellis in queste giornate, si è nuovamente espresso anche Alfonso Signorini. Il direttore di “Chi”, intervistato durante Matrix Chiambretti dello scorso venerdì sera, ha affermato: “Ho comunicato agli autori e alla produzione che non voglio interloquire da qui alla fine del programma con Giulia De Lellis”. Ed intanto, le fan di Giulia vedendola un po' sconfortata, hanno pensato bene di tirarla su di morale e, vista la reazione positiva e divertita, hanno colpito nel segno.

© Riproduzione Riservata.