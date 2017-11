DENNIS LLYOD/ Il cantante di Nevermind e il viaggio in Tailandia (Che tempo che fa)

Questa sera tra gli ospiti di Che tempo che fa ci sarà anche Dennis Llyod. Grazie alla sua Nevermind, l'artista è riuscito ad attirare i riflettori internazionali

Dennis Lloyd a Che tempo che fa

Grazie alla sua Nevermind, Dennis Lloyd è riuscito ad attirare i riflettori internazionali e a virare verso il genere pop, lasciando quindi l'R&B che fino a quel momento aveva caratterizzato le sue produzioni. Lloyd è infatti un produttore, oltre che trombettista e cantautore, e c'è già chi lo definisce un vero fenomeno della musica. L'artista israeliano aveva appena terminato un viaggio durato un anno che lo aveva visto impegnato in Tailandia e che lo aveva riportato in Israele per pubblicare il suo Snow White, il brano che ha preceduto il boom di successi registrato con Nevermind. Dennis Lloyd sarà ospite a Che tempo che fa nella puntata di questa sera. Nato con il nome di Nir Tibor, Dennis Lloyd è riuscito a distinguersi nel panorama musicale internazionale grazie ai primi passi mossi a Tel Aviv, in Israele. Il suo primo singolo risale a metà del 2015: Playa (Say That) vanta una risonanza mondiale e commenti positivi che lo hanno spinto a trasferirsi in Tailandia per un anno.

DENNIS LLOYD E IL VIAGGIO IN TAILANDIA

L'intento di Lloyd era infatti di lavorare alla sua musica e di affinare lo stile che lo caratterizza, registrando a Bangkok oltre 30 canzoni originali, che ha eseguito a Pattaya, in occasione del Wonderfruit Festival, e registrando 3 video musicali. Il successo del cantautore israeliano è aumentato grazie a Nevermind, il brano che ha attirato i riflettori dei media e che gli ha permesso di conquistare un posto negli spot pubblicitari di Dont' Tell Mama, così come un altro dei suoi singoli, Snow White. In questi mesi, Dennis Lloyd ha già annunciato che il prossimo gennaio sarà presente a Tel Aviv per un giro di live: i biglietti saranno disponibili a partire dal prossimo 1 dicembre, come sottolineato da un suo post su Facebook.

