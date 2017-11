Francesco Monte / L'ex tronista smentisce presunte amanti: “Amo Cecilia nonostante tutto” e sull'Isola...

Francesco Monte, le dichiarazioni a Radio Costanzo Show: l'ex tronista di Uomini e Donne confida di amare ancora Cecilia Rodriguez e sull'Isola dei Famosi dice che...

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Francesco Monte

Francesco Monte, con la sua solita educazione, ha avuto modo di spiegarsi in maniera approfondita nelle scorse ore. Ospite a Radio Costanzo Show, ha colto l'occasione per precisare alcuni dettagli sulla relazione d'amore con Cecilia Rodriguez, sua compagna per oltre 4 anni. L'argentina infatti, come ben sapete ha voluto lasciarlo nel corso della passata diretta con il Grande Fratello Vip. L'ex tronista ha confessato di avere chiesto con lei un confronto già molto tempo prima, quando lei era ancora lucida: "Gli autori hanno rimandato fino a lunedì scorso. Ero già arrivato alla conclusione in cuor mio sapevo a cosa andavo incontro. C’ho provato, ho pensato vediamo se il contatto con la realtà...". Francesco confida anche di volere avere un confronto con lei lontano dalle telecamere del programma: "Io sono di vecchio stampo del sud, è già tanto che sono andato lì quel giorno per superare anche delle semplice carezzine che c’erano state. Fare piazzate lì non avrebbe senso ho cercato di avere più tatto possibile, ma è la persona che amo e quindi non voglio farla stare male nonostante tutto".

Francesco Monte, un grande signore fino alla fine

Francesco Monte poi, aveva già espresso la sua opinione anche online, invitando i detrattori dell'ex fidanzata ad abbassare i toni. Poi ha smentito Alberto Dandolo e le accuse recenti: "Una storia parallela? E’ un grande film, mi mandassero il copione. Prima che lei entrasse in casa andava benissimo, fino a due giorni prima parlava con mio padre perché voleva un figlio da me. Avevamo fatto un progetto a lungo termine, forse in casa si altera la percezione della realtà e lei vedendo che stava provando attrazione fisica per un altro ha pensato di non amarmi più". Poi Francesco ha chiarito di non avercela con i genitori di Cecilia: "Non posso prendermela con loro perché sono forse più imbarazzati di me. Gli voglio bene, siamo stati una famiglia per 5 anni. Mia zia ha fatto un post ma l’ho cazziata, sono cose mie “private” e preferirei che il mio nucleo familiare mi chiedesse prima di esporsi". Ed intanto, non conferma (ancora) l'Isola: "Dell’isola dei famosi lo sanno gli altri e non io, non mi hanno nemmeno chiamato per fare un colloquio. Al momento non c’è nulla".

