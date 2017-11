GRANDE FRATELLO VIP A DOMENICA LIVE/ Nuovi litigi e Carmen Russo in studio con la famiglia?

Grande Fratello Vip a Domenica Live, ecco tutti i possibili ospiti di Barbara d'Urso durante l'appuntamento del dì di festa con il programma di Canale 5.

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip a Domenica Live

Come sempre, la parentesi più attesa durante Domenica Live, sarà quella dedicata agli ex protagonisti del Grande Fratello Vip: cosa succederà a breve? Inizialmente Barbara d'Urso, forse preoccupata per l'esordio delle sorelle Parodi sull'ammiraglia Rai, aveva piazzato questo spaccato televisivo, fin dalle prime battute del suo programma. Poi, visti gli esiti disastrosi degli ascolti di Domenica In, Lady Cologno si è tranquillizzata piazzando gli ex gieffini Vip più avanti per creare un mix perfetto tra "tensione" e “aspettativa”. Ci sarà nuovamente uno scontro tra Marco Predolin e Patrizia Groppelli? Lei ha scritto un articolo molto piccato e lui ha minacciato querela. L'argomento potrebbe subire un upgrade in puntata ma sappiamo bene che, per quanto riguarda le dinamiche del reality show, il baffuto ex conduttore con il suo imperante maschilismo, rappresenta qualcosa di minore interesse. Concentriamoci quindi, sulla parentesi carica di “significato”: Cecilia e Ignazio. Loro naturalmente non saranno presenti in studio ma Simona Izzo sì!

Domenica Live, Simona Izzo dirà la sua su Cecilia e Ignazio

La moglie di Ricky Tognazzi, in settimana ha pubblicato un video per dare il suo punto di vista sull'affaire Moser-Rodriguez. Anche durante la prima serata dello scorso lunedì, la regista avrebbe voluto dire la sua ma purtroppo non le hanno dato la possibilità. Barbarella invece, democratica come sempre, saprà concederle il giusto spazio. “Dire ad un uomo che è finita e dire 'ti prego segui i sogni', credo che neanche in una telenovela di bassissimo rango, uno sceneggiatore non avrebbe mai scritto questa frase riguardo ad un uomo che è stato lasciato in diretta, una volta ci si lasciava in modo etico, non si può spettacolarizzare tutto”, ha affermato la Izzo tramite social. Naturalmente, non potrà mancare l'ultima eliminata della settimana: Carmen Russo. La ballerina, grande amica della d'Urso, da sempre fa capolino nei suoi salotti televisivi. Ecco perché, prevediamo anche la possibile incursione del marito Enzo Paolo Turchi, della piccola Maria e anche della mamma, di cui la conduttrice va letteralmente pazza. Come sempre non mancheranno gli scontri tra ex gieffini con la probabile presenza in studio anche di Carmen Di Pietro e di Veronica Angeloni.

© Riproduzione Riservata.