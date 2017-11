Giacomo Urtis e il Ken Umano si sono baciati / Stanno insieme? Smentita la storia: solo una grande amicizia

Bacio tra Urtis e il Ken Umano: scatta la passione a suon di bisturi? Niente da fare, per la "coppia" solo un bacio d'amicizia... ecco cosa si vocifera e le ultime indiscrezioni.

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Giacomo Urtis e il Ken Umano

Aria di flirt tra il Ken Umano e Giacomo Urtis? Il chirurgo dei vip aveva già postato uno scatto circa una ventina di giorni fa, sul suo profilo ufficiale di Instagram. L'uomo più ritoccato al mondo, al secolo Rodrigo Alves, è stato ospite in alcune occasioni del salotto del dì di festa di Barbara d'Urso, nel corso di Domenica Live. Dopo le prime ospitate, Alves si è fermato in quel di Milano dopo la diretta ed in base a ciò che ha postato Urtis, i due sono successivamente andati a cena insieme. “I veri diamanti si riconoscono immediatamente”, ha scritto l'ex concorrente dell'Isola sulla didascalia della foto. Amicizia oppure qualcosa di più? Nel frattempo, nelle ultime ore pare essere arrivato perfino il bacio tra i due, esattamente come documenta lo scatto che abbiamo correlato all'articolo. Il settimanale Nuovo, ha immortalato i due, persi l'uno negli occhi dell'altro. Paparazzati in un noto locale milanese, Giacomo Urtis e il Ken Umano hanno brindato scambiandosi poi un passionale bacio sulle labbra.

Ken Umano e Urtis: nessun flirt, un bacio sancisce l'amicizia

Secondo ciò che si vocifera in rete, Giacomo Urtis e il Ken Umano non hanno una storia d'amore ma sono soltanto legati da una buona amicizia. C'è da dire però, che la loro intesa appare fortemente evidente. Alves dovrebbe essere ancora single e nel corso delle sue recenti interviste, ha dichiarato di avere molta voglia di innamorarsi. In Italia per lavoro, ha dichiarato anche di amare la nostra cucina e proprio qui, spera di poter trovare la sua anima gemella. Più volte ospite da Barbara d'Urso, la conduttrice già durante Matrix Chiambretti, si è detta molto soddisfatta della sua nuova "scoperta televisiva". Sicuramente, se tra Urtis e il Ken Umano nascesse l'amore, entrambi potrebbero andare avanti a suoi di bisturi e ritocchini senza litigi dovuti ad un eccessivo uso della “plastica”. Di recente, il chirurgo dei vip era balzato agli onori delle cronache rosa per una particolare “invenzione”: la Magic White. Con la complicità di Malena, sua amica che ha condiviso con lui l'Isola dei Famosi, Urtis ha dato vita ad un spot che sponsorizza una crema sbiancante per genitali di sua invenzione.

