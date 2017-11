Gianna Orrù & Valeria Marini/ Con la mamma e la mano fasciata a Domenica In: ecco perchè

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In: svelato il mistero sulla mano fasciata, poi ripercorre le tappe della sua carriera, dal teatro al Bagaglino, passando per Sanremo...

05 novembre 2017 Silvana Palazzo

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a Domenica In

Valeria Marini a Domenica In con la madre Gianna Orrù, che preferisce chiamare “Wonder Woman”. La showgirl ha sottolineato infatti il carattere e la personalità della mamma: “Non siamo simili, ma abbiamo un carattere forte e ci rispettiamo”, ha confermato la signora Gianna. “Io ho un rapporto sereno in famiglia, questo è importante anche a livello personale”, ha aggiunto la figlia Valeria. Nello studio di Cristina Parodi sono stati mandati poi in onda alcuni video relativi alla carriera dell'attrice, come l'esperienza al Festival di Sanremo. “Non riuscivo ad entrare in camerino, aveva intorno tantissime persone, alcune mi impedivano di avvicinarla. Lei non se ne accorgeva perché era presa dal suo lavoro”, ha raccontato Gianna Orrù a Raiuno. Si parla poi del Bagaglino, il programma che l'ha lanciata e le ha permesso di diventare popolarissima: “Mi chiamò Pingitore, un altro a cui devo la mia fortuna, ma io ero insicura perché facevo teatro, poi mi sono decisa”.

INCIDENTE PER VALERIA MARINI: IL RACCONTO A DOMENICA IN

“Quando una chiave funziona ci giochi, ma è importante la simpatia”, così Valeria Marini parla a Domenica In della sua sensualità, una delle armi più importanti del suo successo. “Io mi preoccupo di altre cose, delle sue scelte sbagliate”, ha assicurato la madre Gianna Orrù. “Lei è così anche a casa, in ciabatta. Consigli? Ma tanto non li segue”, scherza la mamma di Valeria Marini. “Mi ha dato sempre consigli giusti, non sempre l'ho ascoltata e qualche volta per questo ho sbagliato. Le mamme hanno un intuito importante, ci vedono lontano, quindi avrei fatto bene ad ascoltarla”, ammette Valeria Marini, che ha preso coscienza degli errori commessi. In studio però si parla anche del suo incidente domestico: Valeria Marini si è presentata infatti con una mano fasciata. “Stavo pulendo dei pennelli quando è partita una scintilla e sono divampate le fiamme a casa, ma ora è tutto ok”, assicura l'attrice.

