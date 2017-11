Giulia De lellis / Ancora brutte notizie per la fidanzata di Andrea Damante: le parole di Signorini (GF Vip 2)

Grande Fratello Vip 2017, nuovi problemi in vista per Giulia De Lellis? Arriva la drastica decisione di Alfonso Signorini sulla fidanzata di Andrea Damante!

05 novembre 2017 Anna Montesano

Alfonso Signorini contro Giulia de Lellis

Nelle prossime dirette del Grande Fratello Vip 2 non mancheranno gli scontri ma a quanto pare sarà molto difficile che i protagonisti possano essere Alfonso Signorini e Giulia De Lellis. Tra i due c'è una palese poca simpatia ma dopo l'ennessimo acceso scontro in diretta, pare proprio che il direttore del settimanale Chi nonchè opinionista del Grande Fratello Vip abbia deciso di non parlare più con la fidanzata di Andrea Damante. La decisione era stata già annunciata nel corso di una puntata di Casa Signorini ma viene confermata e ufficializzata nel corso della puntata di Matrix Chiambretti. In collegamento con lo show di Piero Chiambretti, Alfonso Signorini ha infatti confessato: "Non aggiungerò niente da qui alla fine del Grande Fratello Vip.

UNA DECISIONE DRASTICA

Già dalla scorsa puntata ho comunicato ufficialmente agli autori e alla produzione che non voglio più interloquire con la signora De Lellis, che per me non esiste né come concorrente, né come persona!". Davvero drastica la posizione di Signorini così come le sue parole verso la De Lellis. Il direttore di Chi si è esposto anche sul format che molti definiscono trash: "Il problema non sta nel format, ma in chi fa il format: c’è la responsabilità del gruppo autoriale che tende a sottolineare certi aspetti, come facciamo anche noi in studio - e aggiunge - ma non dimentichiamo che il programma è fatto soprattutto da chi lo vive e se nella Casa le persone si mostrano per quello che sono, la deriva trash – visto che ci sono certe persone – è inevitabile!"

