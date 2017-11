Grande Fratello Vip 2017 Ed. 2/ News dalla casa, Giulia De Lellis promossa da Andrea Damante

Grande Fratello Vip ed. 2, news dalla casa: Giulia De Lellis sempre più amata non solo dal pubblico e dal fidanzato Andrea Damante ma anche dal giornalista Alberto Dandolo.

05 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip 2017

Giulia De Lellis continua ad essere una delle concorrenti preferite del pubblico del Grande Fratello Vip 2017. Ogni settimana, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne conquista le prime posizioni della classifica di gradimento e ciò le permette di continuare, senza sottoporsi al televoto, la sua avventura nella casa più famosa d’Italia. Ad essere felice della per lei è sicuramente Andrea Damante che, pur sentendo la sua mancanza, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha dichiarato di essere contento di come sta vivendo la fidanzata l’avventura nel reality. “Sono contento! Lei è molto giovane e sta facendo un bel percorso, mostrando pregi e difetti. Muoio dal ridere quando fa le imitazioni e anche nei momenti di sconforto si è tirata su bene e si rapporto in modo molto intelligente, con persone più grandi di lei. Simona Izzo mi ha detto: "La tua ragazza ha uno spessore e carattere straordinari” – ha detto Andrea Damante che ha poi promosso anche il comportamento estremamente rispettoso nei suoi confronti che sta avendo Giulia – “Giulia ha un comportamento esemplare nei miei confronti.. E anche i ragazzi nella casa sono tutti molto simpatici e rispettosi”.

IL SOSTEGNO DI ALBERTO DANDOLO

A fare il tifo per Giulia De Lellis è anche Alberto Dandolo. Il giornalista che sta seguendo da molto vicino il Grande Fratello Vip, su Instagram, ha pubblicato un post con cui ha elencato i pregi di Giulia, augurandosi che, al termine del reality, possa essere davvero lei la vincitrice. “Non conoscerà a memoria le poesie di Kavafis, ne sapra' poco o niente di medicina nucleare e di fisica quantistica ma più guardo sto GF Vip e più mi convinco che Giulietta sia davvero la mejo di tutti! Dajee Giulia”, ha scritto il giornalista. Giulia De Lellis, dunque, continua la sua marcia trionfale verso la finalissima. La fidanzata di Andrea Damante continua ad essere la grande favorita per la vittoria finale e, ad oggi, l’unico che potrebbe strappargliela è Daniele Bossari.

