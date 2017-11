I PREDONI/ Su canale Nove il film con Bruce Willis e Christopher Meloni (oggi, 5 novembre 2017)

I predoni, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 5 novembre 2017. Nel cast: Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista, alla regia Steven Miller. Il dettaglio.

05 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST CHRISTOPHER MELONI

I predoni va in onda su canale Nove oggi, domenica 5 novembre 2017, alle ore 21,30. Si tratta di un thriller con il titolo in lingua originale "Marauders". Realizzata nel 2016, la pellicola è stata diretta da Steven Miller ed è stata scritta da Michael Cody e Chris Sivertson. Il film presenta un cast stellare con attori del calibro di Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista e Adrian Grenier. Il film è stato distribuita nei cinema americani a partire da luglio 2016. Christhoper Meloni, tra i protagonisti del film, è un noto attore americano famoso per i suoi ruoli da protagonista in serie tv come Oz e Law and Order, Unità speciale. Nel 2016 ha presto parte al cast di Io sono vendetta - Iam Wrath, diretto da Chuck Russel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I PREDONI, LA TRAMA DEL FILM

A Cincinnati, un gruppo di quattro malviventi mette a segno una straordinaria rapina, sottraendo ad un noto istituto di credito della città un bottino pari a tre milioni di dollari. A dirigere le operazioni delle banda c'è Steven Hutchins, uomo dalla personalità forte ed imperativa. L'agente del FBI Jonhatan Montgomery viene incaricato di investigare sul caso e le prime indagini rilevano alcune impronte sospetta sulla scena della rapina, appartenenti ad un Ranger morto diversi anni prima, TJ Jackson. I rapporti ufficiale dell'esercito americano raccontano che Jackson, assieme alla sua unità, rapì un civile nel 2011 per ottenere in cambio un riscatto. L'operazione andò male e sia il ranger che il civile vennero uccisi nel corso di un'operazione organizzata dalle forze speciali del FBI. Tuttavia il corpo di Jackson non venne mai recuperato. Nel frattempo Jeffrey Hubert, fratello di Alexander (il civile rapito da Jackson) ha ereditato l'intero patrimonio di famiglia, compresa la Hubert International, di cui è diventato presidente. Le indagini proseguono e gli inquirenti scoprono che i tre milioni rubati dalle casse della Hubert Internation Bank sono stati donati ad un'associazione di volontariato della città. Poco dopo si verifica un'altra rapina ai danni di una diversa filiale della Hubert Bank dove i rapinatori portano via denaro contante ed il contenuto delle cassette di sicurezza appartenenti a Jeffrey Hubert e ad un senatore dello Stato dell'Ohio. Nel corso della rapina un funzionato addetto alla sicurezza della banca viene ucciso a coltellate. Sulla scena del crimine viene depositato un proiettile che porta nuovamente le impronte di TJ Jackson.

