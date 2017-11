IL VENTO E IL LEONE/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 5 novembre 2017)

Il vento e il leone, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 5 novembre 2017. Nel Cast: Sean Connery, Candice Bergen, Brian Keith e John Huston. Il dettaglio della trama.

05 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST SEAN CONNERY

Il film Il vento e il leone va in onda su Rai Movie oggi, domenica 5 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'avventura che nella versione originale è intitolata "The Wind and the lion" ed è stata diretta nel 1975 da John Milius. Nel cast il film annovera attori come Sean Connery, Candice Bergen, Brian Keith, John Huston e Geoffrey Lewis. Candice Bergern, che nel film interpreta Eden Pedecaris, è una nota attrice americana vincitrice di numerosi Golden Globe ed Emmy Awards. Tra i film più noti a cui ha preso parte ricordiamo Il principio del domino: la vita in gioco, Bride Wars - La mia miglior nemica, Una hostess tra le nuvole, Tutta colpa dell'amore, E ora: punto e a capo e Sex and the city. La trama de il vento e il leone è in parte ispirata ad una storia realmente accaduta. Nella realtà ad essere stato rapito fu un ricco uomo d'affari greco residente a Tangeri da oltre quarant'anni. Il vento e il leone venne girato interamente in Spagna, tra Siviglia e Madrid. La pellicola uscì nei cinema americani il 23 maggio del 1975, il giorno dopo la prima proiezione ufficiale avvenuta a New York. Nel Regno Unito Il vento e il leone uscì, invece, nel mese di ottobre dello stesso anno. Nel nostro Paese venne distribuito a dicembre. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL VENTO E IL LEONE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in Marocco, nel 1904. Qui uno spietato capo tribù soprannominato Il Raisuli, decide di rapire una giovane donna americana, rimasta vedova di recente assieme ai suoi figli. L'uomo ha intenzione di usare il rapimento per richiedere in cambio la liberazione della sua terra dalle ingerenze francesi e spagnole. Il Raisuli è infatti un patriota intenzionato a combattere qualsiasi forma di colonialismo presente nella propria patria. Poco dopo si scatena un vero e proprio caso diplomatico che costringe addirittura l'esercito americano a correre in soccorso della donna rapita. Le truppe americane verranno inviate dal Presidente Roosvelt in persona che prende di petto la situazione, intenzionato a trarre in salvo la donna.

