IPOTESI DI COMPLOTTO/ Su Rete 4 il film con Julia Robert e Mel Gibson (oggi, 5 novembre 2017)

Ipotesi di complotto, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 novembre 2017. Nel cast: Julia Robert e Mel Gibson, alla regia Richard Donner. La trama del film nel dettaglio.

05 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CASY MEL GIBSON E JULIA ROBERTS

Il film Ipotesi di complotto va in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 novembre 2017, alle ore 23.25. Si tratta di un thriller che è stato realizzato nel 1997 per la regia di Richard Donner. Gli attori principali presenti nel cast sono Julia Roberts, Mel Gibson, Cylk Cozart e Patrick Stewart. Mel Gibson non è solo un attore di grande bravura, è anche un grande sceneggiatore e un ottimo regista, basti pensare al film storico-drammatico "The Passion of the Christ-La passione di Cristo" arrivato sul grande schermo nel 2004 e al più recente lavoro cinematografico intitolato "La battaglia di Hacksaw Ridge" del 2016. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IPOTESI DI COMPLOTTO, LA TRAMA DEL FILM

Jerry Fletcher, che di mestiere fa il tassista a New York, teme che dietro ogni accadimento si nasconda sempre un complotto. E' una vera ossessione e quando ha un sospetto ne parla principalmente con Alice Sutton, impiegata al Ministero della Giustizia. A distanza di anni, Alice ancora indaga sulla morte misteriosa di suo padre che ricopriva l'incarico di giudice federale. Jerry finisce nelle mani della Cia, viene segregato in una vecchia fabbrica in disuso, viene legato e drogato. Jerry riesce a fuggire ma viene arrestato e ricoverato in ospedale sorvegliato dagli agenti ma, grazie all'intervento di Alice, scappa. A questo punto la donna inizia a credere ai sospetti del tassista, che è convinto che il capo della Cia, il dottor Jonas, è un bugiardo truffatore. Quando Jerry spiega ad Alice che Jonas lo insegue perché da lui destinato ad essere un assassino programmato, la donna comincia ad indagare. Gli agenti della Cia entrano nell'appartamentodi Jerry che, a questo punto, si rifugia da Alice. Non ottenendo spiegazioni valide, Alice lo caccia via da casa sua. Jerry, per sfuggire agli agenti, entra in un cinema portando lo scompiglio generale. Il tassista dà appuntamento ad Alice nella stazione della metro, si confessa innamorato di lei ma, intuendo di non essere corrisposto, sale sul primo treno lasciando Alice da sola. Finalmente Alice contatta Jonas e viene fuori che Jerry è stato sottoposto ad un progetto che, attraverso un vero lavaggio del cervello, lo ha trasformato in un assassino ed è stato proprio Jerry ad uccidere suo padre. Alice non crede alla versione di Jonas ma finge ed accetta di aiutare il dottore a rintracciare il tassista. In realtà Alice nasconde Jerry nelle vecchie scuderie di famiglia, il luogo risveglia in Jerry chiari ricordi, gli ritorna in mente che gli era stato ordinato di uccidere il giudice ma che gli era mancato il coraggio di portare a termine l'azione. Sorpresi dagli agenti della Cia, Alice riesce a scappare ma Jerry ricade nelle mani di Jonas. Grazie all'appoggio dell' FBI, Alice trova Jerry nella vecchia fabbrica ma, contemporaneamente, arriva Jonas con i suoi uomini, gli agenti dell'FBI intervengono al momento giusto e uccidono la banda di Jonas. Questi nel frattempo, si scontra con Jerry che resta ferito. Ancora una volta interviene Alice che spara a Jonas e lo uccide. Prima che Jerry venga trasportato in ospedale per medicare la ferita, Alice gli fa sapere che lo ama. Jerry sarà comunque costretto a vivere sotto protezione.

