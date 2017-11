Ineke Hunziker/ “Michelle uscendo dalla setta mi ha dato la gioia più grande della vita” (Domenica In)

Ineke Hunziker a Domenica In: “L'uscita di Michelle dalla setta è stata la gioia più grande della mia vita”. Il racconto della mamma della conduttrice svizzera nello studio di Raiuno

05 novembre 2017 Silvana Palazzo

Ineke Hunziker a Domenica In

Ineke Hunziker ha raccontato il dramma di sua figlia Michelle a Domenica In. In questi giorni infatti non si parla d'altro: la conduttrice svizzera nel suo libro ha raccontato infatti di essere caduta nella trappola di una setta che l'ha allontanata dai suoi affetti per cinque anni. Un periodo difficile non solo per Michelle, ma anche per la sua famiglia: ha divorziato da Eros Ramazzotti, si è allontanata da sua madre Ineke, che in collegamento oggi ha rievocato su Raiuno quei momenti. “Non voglio che altre madri soffrano come me. Michelle è stata coraggiosa, quindi devo esserlo anche io. Era giovanissima, era appena diventata mamma, era una persona molto fragile, quindi è stata una preda facile”, ha raccontato Ineke, che si è resa conto del pericolo quando ormai era tardi. Il consiglio della madre di Michelle Hunziker, a fronte della sua esperienza, è di provare a riconoscere subito il pericolo, prima che sia troppo tardi. “Non sapevo nulla di quello che accadeva in quelle riunioni, in quella setta. Ho cominciato a capire tutto quando la migliore amica di Michelle è uscita dalla setta ed è venuta subito a cercarmi”, ha proseguito Ineke Hunziker, spiegando di essersi preoccupata sul serio quando sua figlia ha cominciato a dire cose strane, ad esempio che il marito Eros Ramazzotti la tradiva.

IL DRAMMA DI MICHELLE RACCONTATO DALLA MAMMA INEKE

“Ho capito che non era il caso di continuare quando mi ha detto che Gesù Cristo era una donna”: così la madre di Michelle Hunziker si è resa conto che la figlia era finita nelle mani di una setta. Così ha deciso di imporsi con il genero Eros Ramazzotti per affrontare la questione, ma non è andata affatto bene: “Si è rifiutata di ascoltarci dicendo che era una guerriera della luce e che non dovevamo intrometterci in questo percorso”. Il peggio deve ancora arrivare: la figlia si separa da Eros Ramazzotti e si allontana anche da sua madre. “Non era più lei, non ragionava più. Non aveva neppure un telefono, ogni chiamata veniva filtrata. Ho preso una mazza da baseball e sono andata da questa donna, ma Eros mi ha fermata. Per me è stato un inferno, non potevo denunciare il plagio perché non è un reato”, ha raccontato Ineke a Domenica In, rivelando di aver pensato anche a far infiltrare una persona nella setta. Quest'uomo però è diventato dipendente dalla setta, tanto che è stato ricoverato per uscirne. Ineke ha sofferto anche fisicamente per il dramma di sua figlia: è finita in ospedale a causa di diversi malori, poi è stata operata al cuore. Ma questa vicenda ha avuto per fortuna il suo lieto fine: “All'inizio pensavamo fosse una tattica della setta, perché Eros aveva chiesto l'affidamento di Aurora, poi mi ha chiamata e ho capito che era veramente uscita dalla setta. La prima cosa che ho fatto è stata prepararle la colazione all'olandese come le piaceva. Il suo ritorno è stata la gioia più grande della mia vita”.

L'INCUBO DELLE SETTE IN ITALIA: IL NUMERO VERDE

A Domenica In ha parlato dell'incubo delle sette anche don Aldo Buonaiuto, che è parroco esorcista e responsabile del Servizio Anti Sette, in collaborazione con la squadra della Polizia di Stato. “Si confondono le sette con la religione, ma gli obiettivi sono diversi. Sono criminali che rovinano la vita di tante persone, chiamiamoli per nome: sono dei delinquenti. Usciamo da questa paura per un amore più grande. Bisogna formare le forze dell'ordine, bisogna aiutare la gente a parlare”, ha spiegato il parroco ai microfoni di Cristina Parodi dopo aver ascoltato altre storie, oltre a quella di Michelle Hunziker. “Oggi mi sento libero, quindi ho meno paura. Sono fuggito, sono scappato in un'altra città, ero uno schiavo”, la testimonianza infatti di un'altra vittima di queste sette, un fenomeno di cui si parla poco ma che purtroppo è molto diffuso. Per questo il parroco ha diffuso il numero verde a cui possono rivolgersi coloro che hanno bisogno di aiuto: 800 228866.

