JERRY CALÀ/ Con la moglie Bettina e il figlio Johnny: la sua vita dopo Mara Venier (Domenica Live)

Jerry Calà oggi ospiti di Barbara d'Urso con la moglie Bettina ed il figlio Johnny: la sua famiglia dopo il matrimonio-lampo con Mara Venier e il successo professionale.

05 novembre 2017 Emanuela Longo

Domenica Live, Jerry Calà ospite

Jerry Calà insieme alla moglie Bettina al figlio Johnny saranno oggi protagonisti nella nuova puntata della trasmissione festiva dell'ammiraglia Mediaset, Domenica Live. Il noto attore e cabarettista sarà così accompagnato dalla sua famiglia e sarà uno dei protagonisti delle d'Urso-intervista. Dopo il matrimonio-lampo con Mara Venier, nel 2001 Calà conosce Bettina durante le loro vacanze in Sardegna. Nonostante la differenza d'età, tra i due scoppia il classico colpo di fulmine che li porterà nel settembre dell'anno seguente al matrimonio. A coronare il loro amore sarà nel 2003 la nascita del figlio Johnny, anche lui ospite oggi del programma di Canale 5. Per il giovanissimo non sarà la prima volta in Tv poiché lo stesso lo abbiamo già visto in due camei nelle pellicole dirette dal padre, Vita Smeralda e Torno a vivere da solo. Oggi, dunque, con Barbara d'Urso il simpaticissimo attore ripercorrerà le tappe salienti della sua vita professionale e poi privata. Tanti i film che lo hanno reso popolare nei decenni scorsi, ma anche un amore, quello per la conduttrice Mara Venier, che portò al matrimonio nel 1984 a Las Vegas, salvo il divorzio avvenuto tre anni più tardi. Nonostante questo tra i due è comunque rimasto un fortissimo affetto che dura ancora oggi.

IL MATRIMONIO "PER GIOCO" CON MARA VENIER

Jerry Calà ne ha combinate di tutti i colori nella sua vita. La conferma arriva direttamente da Mara Venier, sua ex moglie, la quale in una passata intervista a Fan Page parlò del loro rapporto alquanto conflittuale. I due però, dopo la separazione sono tornati ad essere grandi amici. Un rapporto, il loro, che ha avuto migliori soddisfazioni proprio nel rapporto di amicizia piuttosto che in quello da marito e moglie. Di recente, la bionda conduttrice e giurata nella trasmissione Tu si que vales era tornata a parlare di Jerry Calà nel corso della trasmissione Verissimo, nella quale aveva dichiarato: "Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio “puttan****”, si può dire vero? Vabbè diciamo che era birichino". Di fatto il loro matrimonio fu celebrato quasi per gioco in America. "Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra", aveva raccontato ancora la Venier, che però ricorda questo aneddoto senza rancore, ribadendo la loro grande amicizia e il sostegno che sono in grado di darsi a vicenda oggi.

