JULIANNA MARGULIES/ Nuove accuse a Weinstein e spunta il nome di Steven Seagal: "molestata anche da lui"

Julianna Margulies, l'attrice protagonista di The good wife rivela di essere stata molestata da Harvey Weinstein e dall'attore Steven Seagal: le sue confessioni choc.

05 novembre 2017 Emanuela Longo

Julianna Margulies (Wikipedia)

Si allunga irrimediabilmente la lista delle donne che accusano il produttore di Hollywood Harvey Weinstein di molestie e vere e proprie violenze sessuali. L'ultima, in termini cronologici, è stata l'attrice Julianna Margulies, celebre per i suoi ruoli nelle popolari serie tv E.R. - Medici in prima linea e The Good Wife. In una recente intervista alla radio Sirius XE, la Margulies non solo ha raccontato di essere stata molestata da Weinstein ma a sorpresa ha rivelato anche un altro nome celebre, quello di Steven Seagal, tra i sospetti predatori sessuali della patinata Hollywood. Entrambi, a sua detta, avrebbero tentato di molestarla quando era appena una ragazzina e quando la sua carriera di attrice era appena agli esordi. Secondo le confessioni di Julianna, in entrambi i casi, le due assistenti donne rispettivamente del produttore e dell'attore la portarono nelle relative camere d'albergo ufficialmente per ragioni puramente lavorative: "In realtà queste donne mi facevano entrare nella tana del lupo", ha rivelato. Oggi, alle sue confessioni si aggiunge l’orgoglio di aver detto di “no” sia a Weinstein che a Seagal.

GLI INCONTRI CON IL PRODUTTORE E L’ATTORE

In merito all’episodio che vede protagonista Steven Seagal, l'incontro tra l'attore e produttore e Julianna Margulies sarebbe avvenuto diversi anni fa: lei aveva appena 23 anni e sarebbe stata invitata da una direttrice del casting nella camera d'albergo dell'attore per rivedere una scena prima della decisione sulla parte da affidarle. In quell'occasione, una volta giunta in hotel non c'era la donna ma solo Seagal: "Mi ha fatto vedere la sua pistola. Mi sono messa a gridare, e non so come ho fatto, ma sono uscita da quella stanza illesa", ha raccontato, usando una metafora chiaramente. Nel 1996 avvenne invece l'incontro con il produttore finito nel grande scandalo sessuale. Il copione fu il medesimo: l'attrice fu invitata all'hotel Peninsula per un provino. Secondo il suo racconto Harvey Weinstein aprì la porta in accappatoio mentre alle spalle vi era una tavola imbandita per una cena romantica a lume di candela. La Margulies ha rivelato di essersela data a gambe levate senza neppure entrare nella stanza. Lui, di contro, molto infastidito le chiuse la porta in faccia. "Ovviamente dopo non ho avuto la parte", ha quindi aggiunto.

© Riproduzione Riservata.