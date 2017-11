Jeremias Rodriguez e Aida Yespica / Passione “repressa”: 'E' una tortura...' (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica, scoppia la passione nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 ma la venezuelana deve frenarsi per via del fidanzato che l'aspetta fuori... cosa succederà?

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez vorrebbero abbandonarsi alla passione ma sono frenati. Nella Casa del Grande Fratello Vip, gli animi si stanno agitando ma non è possibile per alcuni di loro, lasciarsi andare totalmente. Aida e Jeremias, nel corso della notte di Halloween, hanno avuto un avvicinamento bollente nel Confessionale. Gli utenti di Twitter, avevano già visionato i primi "movimenti" interessanti e poi, a darne conferma ci ha pensato anche Alfonso Signorini, durante Matrix Chiambretti. Tra l'argentino e la venezuelana, ci sarebbero state pesanti effusioni dietro la famosa tenda. Già in quell'ambientino, si era precedentemente reso protagonista del primo incontro tra Cecilia e Ignazio Moser che, travolti dalla passione, si erano rintanati in confessionale per un approccio che ha lasciato poco spazio a dubbi di sorta. Dopo l'avvicinamento totale tra i due neo fidanzati, Jeremias sentendosi messo da parte ha mostrato molta gelosia.

Aida e Jeremias, passione soffocata e coccole private

Il fratello di Belen però, pare avere superato la crisi di gelosia tra le braccia di Aida Yespica. La passionale showgirl, si è lasciata andare con il caliente argentino ad effusioni molto particolari. Le cose però, tra i due sono proseguite anche stanotte, tra coccole ed avvicinamenti in bagno. “E’ una tortura”, ha affermato Aida. “Di che tortura parli?”, domanda quindi Jeremias. “Dai amore…hai capito…” replica lei facendosi accompagnare da un sorriso. A questo punto, si stanno abbondantemente tracciando i contorni della nona puntata serale che andrà in onda domani, dalle 21.25 circa sull'ammiraglia Mediaset. Ilary Blasi e Alfonso Signorini, dovranno dedicare quasi l'intera puntata ai fratelli Rodriguez e sicuramente, questo spaccato televisivo solleverà l'ira funesta del popolo della rete che fin dalle prime ore di gioco, dava i fratelli di Belen come “raccomandati”. A questo punto, sono in tanti quelli che cercano una reazione da parte del fidanzato di lei, tale Geppy. Al momento però, tutto sembra tacere in attesa della nuova puntata di domani.

