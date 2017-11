LE IENE/ Anticipazioni e diretta puntata 5 novembre: gli abusi nel mondo del cinema?

Le Iene Show, anticipazioni e diretta puntata 5 novembre: Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani conducono un nuovo appuntamento dello show di Italia 1.

05 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Le Iene Show

Nuovo appuntamento con lo show più irriverente della televisione italiana. Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani, oggi, domenica 5 novembre, alle 21.20 su Italia 1 conducono una nuova puntata de Le Iene show che, da 20 anni, porta in tv inchieste scomode con cui si schierano accanto ai cittadini bisognosi. Le Iene, in questa nuova stagione, hanno già portato a galla il caso del lavoro nero in Parlamento che ha messo nei guai l’onorevole Mario Caruso, accusato da una giovane stagista di averla fatta lavorare in nero e senza retribuzione. Tra le inchieste principali di questa stagione de Le Iene, poi, c’è quella che sta portando avanti l’inviato Dino Giarrusso che sta raccogliendo le testimonianze degli abusi sessuali nel mondo del cinema. Nelle scorse puntate, la iena ha raccolto la testimonianza di Tea Falco, Giovanna Rei, Serena Bruni, ex attrice che ha lasciato la recitazione dopo le molestie ricevute e di Giorgia Ferrero. L’inchiesta di Dino Giarrusso ha messo in evidenza un sistema di molestie radicato anche nel cinema italiano e che ricorda il caso di Harvey Weinstein. Nelle scorse ore, Miriana Trevisan ha lanciato accuse anche nei confronti di Giovanni Tornatore che, tuttavia, ha già replicato all’ex ragazza di Non è la Rai confessando di non averla mai toccata con un dito. Nell’appuntamento di stasera, dunque, si tornerà a discutere delle molestie sessuali che subiscono le giovani attrici?

LE IENE SHOW ANTICIPAZIONI: FACCIA A FACCIA CON L’HATER

Uno dei servizi fissi della nuova edizione de Le Iene Show è quello che mette di fronte un personaggio del mondo dello spettacolo con il proprio hater. Sempre più spesso, infatti, i vip sono oggetto di insulti e commenti offensivi nonché di minacce di morte sui social. Nelle scorse puntate con lo show di Italia 1, Emma Marrone, Alba Parietti, Vittorio Sgarbi e Platinette hanno avuto l’occasione di parlare e guardare negli occhi la persona che lo attacca continuamente sui social. A chi toccherà questa sera? Non mancheranno, naturalmente, altri servizi sull’attualità e sui problemi italiani che, ogni giorno, devono affrontare gli italiani. Tra un servizio e l’altro, naturalmente, i conduttori. Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani racconteranno aneddoti e divertiranno il pubblico con battute e frecciatine. L’appuntamento con Le Iene, dunque, è per questa sera. Lo show è visibile sia su Italia 1 che in streaming collegandovi al sito http://www.mediaset.it/live-streaming/.

© Riproduzione Riservata.