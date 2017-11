LUCIANA LITTIZZETTO/ Dopo il compleanno torna al fianco di Fazio (Che tempo che fa)

Luciana Littizzetto questa sera a Che tempo che fa, per uno dei suoi interventi più classici. La comica ha tentato il colpaccio con Mika, affiancandosi alla star all'interno del suo Stasera Casa Mika, per proporsi agli italiani in vesti inedite. La regina della risata non è riuscita tuttavia ad attirare le luci della ribalta sul programma del cantautore, registrando invece un'ondata di polemiche che sui social non le hanno risparmiato nulla. A detta di molti fan, la Littizzetto sarebbe stata in realtà uno dei dettagli a sfavore di Mika e non un vantaggio, nonostante la comica sia riuscita in tanti anni a sostenere Fabio Fazio nella conduzione dei suoi programmi. Forse la formula vincente di Lucianina, come l'ha sempre chiamata il conduttore di Che tempo che fa, funziona maggiormente nel suo “habitat naturale”. Intanto la Littizzetto continua a diventare sempre più social e da quando ha aperto il suo profilo Instagram non è raro vedere i suoi post ironici e leggere le sue battute flash. In questi giorni per esempio ha postato un video di Piggy, la regina dei Muppets, mentre viene portata in alto da un getto d'acqua sulle note di una canzone di Gianna Nannini. "Io che esco dal Po per andare a fare la Bomba", sottolinea la comica per annunciare la sua presenza in questi giorni su Radio Deejay.

LUCIANA LITIZZETTO E GLI AUGURI DI FAZIO PER IL SUO COMPLEANNO

Luciana Littizzetto sembra riscuotere diverso successo all'interno dei programmi di Fabio Fazio, dato che prima del suo debutto in Stasera Casa Mika l'abbiamo vista alle prese con Che Fuori Tempo che Fa nella puntata dello scorso 31 ottobre. Un'occasione per la comica per uscire dal suo solito contesto e spazio di Che Tempo che Fa e per rivestire per una volta i panni di ospite e non di spalla. La puntata l'ha vista infatti fare il suo ingresso come super ospite, al fianco degli storici volti del programma del lunedì sera, Antonio Cabrini, Mario Tozzi e Fabio De Luigi, a cui si è unita poi anche Ambra Angiolini per presentare il nuovo film che l'ha riportata sul grande schermo, al fianco di Pietro Sermonti, Terapia di coppia per amanti. Nei giorni scorsi, Luciana Littizzetto ha inoltre compiuto 53 anni ed ha postato su Instagram il messaggio che le ha inviato Fabio Fazio, accompagnato da un gigantesco girasole. "Buon compleanno Balenga, sta cas'aspett'a'tte", ha scritto il conduttore. Clicca qui per vedere il messaggio d'auguri di Fabio Fazio per Luciana Littizzetto.

