Le Tre Rose di Eva 4 / Anticipazioni prima puntata: Aurora non è morta, ritorno shock! (oggi, 5 novembre)

Le Tre Rose di Eva 4, anticipazioni della nuova stagione, prima puntata di domenica 5 novembre: Aurora è incredibilmente ancora viva, ecco cosa è successo due anni dopo.

05 novembre 2017 Valentina Gambino

Le Tre Rose di Eva

Questa sera, domenica 5 novembre 2017, tornerà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la nuova stagione de Le Tre Rose di Eva 4. La fiction vedrà ricomparire ancora una volta in pista i due protagonisti assoluti: Roberto Farnesi nei panni di Alessandro e Anna Safroncik che interpreta Aurora. La serie prodotta da Endemol Shine, con la regia di Raffaele Mertes andrà in onda per dieci puntate sempre nella prima serata di Canale 5. Cosa racconta la trama della nuova stagione? Scopriamo tutte le anticipazioni di ciò che vedrete a breve. Aurora Taviani è stata uccisa e sono passati lentamente ben due anni da quell'avvenimento doloroso. Colpita da un proiettile, la sua figura era stata messa definitivamente da parte anche se... Alessandro e le sue sorelle Tessa (Giorgia Wurth) e Marzia (Karin Proia), hanno sofferto profondamente per la sua morte ma ad oggi, le cose devono comunque andare avanti. Ecco perché, si ripartirà proprio da questo, nella speranza di ricominciare a vivere. Aurora però, a breve sconvolgerà gli animi di tutti: non è morta e sta per fare ritorno a Villalba. Dalla presunta dipartita della donna, moltissime cose si sono modificate e, tra i primi segnali di cambiamento, c'è stato un'alluvione con conseguente cedimento della diga di Villalba. Tutto questo ha provocato enormi danni distruggendo terreni e abitazioni.

Aurora torna, le anticipazioni shock de Le Tre Rose di Eva

L'alluvione ha distrutto anche Primaluce, la tenuta delle Taviani. Ogni cosa è andata dispersa, compresi i carissimi ricordi. La casa dove la piccola Eva (interpretata da Giulia Baccini) è cresciuta con Aurora, Alessandro e le sue sorelle è stata fortemente deturpata. Alessandro però crede che a sabotare la diga siano stati gli Astori, potente famiglia di Borgoriva che vive dall’altra parte del lago. Per quale motivo? Potere acquistare i loro terreni a basso costo. L'uomo, preso dalla rabbia aggredirà uno dei fratelli Astori che misteriosamente, verrà trovato senza vita il giorno dopo. Alessandro quindi, indagato dai Carabinieri verrà indagato ma ben presto, sarà scagionato da Tessa, grazie alla sua pronta testimonianza. Gli Astori, saranno pienamente convinti della sua colpevolezza e così, avranno modo di dargli il tormento, mettendo in atto una terribile vendetta. Fabio (interpretato da Fabio Fulco) sarà il più accanito, ma anche tutta la famiglia non sarà da me da Lea (Daniela Poggi) a Carlo (Corrado Tedeschi) e i loro figli Fabio, Fiamma (Gloria Radulescu) e Ivan che, con la sua morte, lascerà vedova la moglie Lucrezia (Laura Torrisi). Oltre a loro anche il Colonnello Vittorio Astori (Riccardo Polizzy Carbonelli), fratello di Carlo. Dopo tutte queste dolorose sventure, tornerà in pista Aurora, ancora viva: Il proiettile non è stato mortale.

