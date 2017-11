MASTERCHEF ITALIA 6/ Su TV8 le repliche dell'ultima stagione: chi sarà eliminato?

Masterchef Italia 6, anticipazioni e informazioni sul nuovo appuntamento in replica che andrà in onda questa sera, domenica 5 novembre su Tv8, ecco tutte le prove.

05 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 6

Per tutti gli amanti dei programmi dedicati alla cucina, su Tv8, continuano le repliche di Masterchef Italia 6. Oggi, domenica 5 novembre, a partire dalle 21.20, andrà in onda l’undicesima puntata della sesta edizione del talent show culinario, trasmessa per la prima volta lo scorso 2 marzo. I concorrenti ancora in gara ovvero Cristina, Gloria, Margherita, Valerio si sottoporranno al rigido giudizio dei quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco che, ad un passo dalla finale, pretendono la perfezione dietro ai fornelli. Il 21esimo episodio si aprirà con la Mystery Box: sotto la scatola i concorrenti trovano un tablet dove i loro parenti scelgono per loro, dal proprio frigorifero, gli ingredienti con cui cucinare. L’episodio continua con l’Invention Test. Le proposte della serata sono piccione, ossobuco di tonno, lumache, cuore di vitello. Il peggiore della prova non viene eliminato ma dovrà affrontare il peggiore del Pressure Test al duello.

MASTERCHEF 6, LE ANTICIPAZIONI DEL NUOVO APPUNTAMENTO

Nel 22esimo episodio, secondo step dell’undicesima puntata di Masterchef Italia 6, i concorrenti ancora in gara saranno alle prese con la prova in esterna che, questa sera, si svolgerà a Dénia, nel Ristorante Quique Dacosta. Ospite dell’episodio è Quique Dacosta. I piatti del menù saranno: Gambero rosso di Dénia con tè di bietole, Gazpacho di ciliegie con gamberetti, Gamberone con avocado, mais e brodo caldo al curry verde. Nella prova successiva del Pressure Test, i concorrenti dovranno preparare un piatto con popcorn e mais. L’aspirante masterchef sconfitto si sfiderà a duello con il concorrente peggiore del precedente episodio. I due duellanti dovranno preparare sei differenti ricette avendo a disposizione 6 uova: vince la prima che riesce a totalizzare 3 punti. Chi sarà, dunque, il concorrenti a dover dire addio al sogno di diventare il Masterchef Italia 6?

