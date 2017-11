MAX DEI FICHI D’INDIA/ Con la moglie Manuela Russo: l’odissea dopo la liposuzione di coppia (Domenica Live)

Max dei Fichi d'India e la moglie Manuela Russo ospiti di Domenica Live: la loro odissea dopo un'operazione di liposuzione in cui il comico ha rischiato di morire.

05 novembre 2017 Emanuela Longo

Max dei Fichi d'India a Domenica Live

La scorsa settimana Manuela Russo, la moglie di Max Cavallari dei Fichi d'India, ha portato nella puntata di Domenica Live la testimonianza choc di quanto accaduto ad entrambi, vittime di un intervento chi chirurgia plastica non riuscito. Ad avere la peggio è stato proprio il comico che ha rischiato letteralmente di perdere la vita. Oggi, Max dei Fichi d'India e la moglie saranno entrambi in studio, nella trasmissione domenicale di Barbara d'Urso in onda su Canale 5, durante la quale racconteranno le tappe di un'odissea assurda che li ha visti uniti anche (purtroppo) nel dolore. Come è possibile rischiare la vita per un intervento di liposuzione? A raccontarlo era stato l'attore nel corso di una intervista trasmessa la scorsa settimana nel medesimo programma: "Non è giusto che uno deve andare dal chirurgo plastico e poi deve ritrovarsi in depressione", aveva raccontato Max. Tutto sarebbe iniziato dopo una dieta fallita e con la voglia di tornare finalmente in forma. Con il supporto della moglie, Max aveva deciso così di sottoporsi ad una operazione di liposuzione all'addome, ma qualcosa non è andato come avrebbe dovuto. In seguito all'intervento, ha raccontato il comico, il medico lo aveva sottoposto ad una serie di sedute, durante le quali venivano effettuate delle iniziazioni con dell'acqua che lui definiva miracolosa, dal momento che a sua detta era acqua di Lourdes. Le punture avvenivano di notte nella clinica in cui era ricoverato. Ovviamente la situazione è andata precipitando sempre di più fino a richiedere un nuovo intervento chirurgico.

IL RACCONTO CHOC DEL POST INTERVENTO

Dalla voglia di rinascita al pericolo di perdere la vita a causa di una liposuzione: così si può riassumere l'incubo vissuto da Max dei Fichi d'India e dalla moglie Manuela, oggi ospiti di Domenica Live. "Poi ho dovuto subire un nuovo intervento dove mi hanno fatto una puntura con un ferro, che me lo sogno ancora tutte le notti", aveva raccontato la scorsa settimana il comico e attore. "Adesso ho paura, mi sono visto quasi morire e prendo la vita in un altro modo", aveva aggiunto e poi quasi commosso aveva detto di vedere oggi la vita in modo diverso. Il racconto della degenza post operatoria era stato confermato in studio anche da Manuela che dopo la liposuzione aveva intravisto che qualcosa non andava come avrebbe dovuto. "Max non riusciva a camminare e a muoversi, aveva la febbre alta. Ma il medico che ci aveva in cura ci rispondeva che era tutto normale, finché lui non è stato veramente male", aveva detto. Ora Max è stabile e sta facendo delle consulenze sperando di potersi presto riprendere del tutto, forse anche in seguito a possibili nuove operazioni chirurgiche.

