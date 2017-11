Massimo Santoro/ È morto il genero di Rita Dalla Chiesa: autore di Uno Mattina, “un vuoto immenso”

È morto Massimo Santoro, il genero di Rita Dalla Chiesa e noto autore tv. Carriera, ultime notizie e saluti commossi di Pupo e della Rai, il post della conduttrice

05 novembre 2017 - agg. 05 novembre 2017, 21.05 Niccolò Magnani

Massimo Santoro, è morto il genero di Rita Dalla Chiesa

Se ne è andato purtroppo, ancora per cause non conosciute, Massimo Santoro: genero di Rita Dalla Chiesa (il marito della figlia, ndr) e ottimo autore di Uno Mattina, proprio dove aveva incontrato Giulia Cirese, conosciuto e poi sposato. La notizia è stata data venerdì scorso ma ad oggi ancora non sono uscite le motivazioni ufficiali della morte di questo amatissimo autore romano che aveva lavorato anche con Renzo Arbore a Quelli della Notte. Con un post molto commosso su Facebook la nuora Rita Dalla Chiesa lo ha ricordato così: «Ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà». Santoro era infatti sposato con la figlia di Rita e Roberto Cirese e l’aveva conosciuta lavorando a Uno Mattina: da lei aveva avuto un figlio Lorenzo, oggi 9 anni e purtroppo senza il padre 52enne morto per cause poco chiare.

IL RICORDO DI UNO MATTINA

Una carriera intensa legata a doppio filo con la televisione, fin dagli albori con Quelli della Notte: a seguire, Massimo Santoro è stato apprezzato autore televisivo in molti programmi cui solo l’ultimo in termini cronologici è proprio Uno Mattina: venerdì’ scorso, in diretta, i conduttori hanno dichiarato «Massimo ci ha lasciati con un vuoto immenso e noi vogliamo ricordarlo per quel che sostanzialmente era: un grande professionista dotato di una sensibilità fuori dal comune, una persona buona come raramente se ne incontrano, sempre disponibile all’ascolto, gioviale, pieno di passione per il suo lavoro. Doveroso salutarlo e stringerci alla sua famiglia. Ciao Massimo». Da ultimo, il cantante e conduttore Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, ha scritto su Twitter appena saputo della morte di Massimo, «era una persona ed un professionista di altissimo profilo.La sua prematura partenza mi sconvolge e mi addolora profondamente».

Il ricordo di un amico, un fratello, un grande professionista. Unomattina saluta Massimo Santoro e si unisce al dolore della famiglia. pic.twitter.com/Y4ZkxXHdLT — Uno Mattina (@Unomattina) 3 novembre 2017

Massimo Santoro era una persona ed un professionista di altissimo profilo.La sua prematura partenza mi sconvolge e mi addolora profondamente — Pupo (@pupoghinazzi) 2 novembre 2017

