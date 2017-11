NADIA RINALDI/ Dal dimagrimento all'addominoplastica: l'attrice sfida Lemme (Domenica Live)

Nadia Rinaldi, dopo aver perso 75 chili si è sottoposta ad un'operazione di addominoplastica: oggi sfiderà Alberico Lemme nella nuova puntata di Domenica Live.

05 novembre 2017 Emanuela Longo

Nadia Rinaldi a Domenica Live

Nadia Rinaldi è pronta a far vedere al pubblico di Canale 5 e Domenica Live il risultato della sua operazione di addominoplastica alla quale si è sottoposta nelle passate settimane. La vita dell'attrice romana è notevolmente cambiata dopo aver deciso di prendersi cura di se stessa. La prima fase della sua rinascita è iniziata con un dimagrimento importante. Dopo aver perso 75 chili, però, per Nadia è iniziata la seconda fase, quella legata alle condizioni della pelle in eccesso, per la quale è stata necessario un intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Per la prima volta, quindi, è pronta a mostrarsi in tutto il suo splendore e nella forma che sperava di raggiungere. Quello appena eseguito, oltre al completamento del suo benessere ha rappresentato anche un regalo per i suoi recenti 50 anni, compiuti nel mese di settembre. Dopo un periodo di insicurezze proprio a causa del suo peso, oggi Nadia è rinata anche da questo punto di vista potendo contare su una maggiore autostima e su un aspetto molto più sensuale. I 140 chili, ormai sono per lei un ricordo lontano ed è pronta a dimostrarlo direttamente in studio, nel corso della nuova puntata del programma dell'ammiraglia Mediaset, nella quale dirà ancora una volta la sua nell'ambito dell'accesissimo dibattito che vedrà protagonista Alberico Lemme, controverso personaggio e suo acerrimo nemico.

LA RIVINCITA DELL’ATTRICE

Se per Lemme sarebbe bastata una dieta mirata e da lui realizzata per evitare un intervento chirurgico importante come quello da lei sostenuto, Nadia Rinaldi anche oggi dimostrerà il contrario e sfiderà il farmacista sfoggiando la sua perfetta forma dopo l'intervento appena compiuto. Lemme accetterà la sfida? Siamo certi che anche in questo caso vedremo scintille nello studio di Domenica Live. Certamente l'attrice è riuscita con fatica ma anche tanta forza a recuperare negli ultimi anni quell'energia e quella consapevolezza non sempre visibile in donne della sua età. La sua rivincita zittirà Lemme? Contro di lui la Rinaldi ha più volte espresso il suo dissenso, mettendo in guardia le sue "cadette" dalla dieta a sua detta non consona per la salute umana. In diverse occasioni Lemme aveva offeso con parole non delicate la bella Nadia, ma cosa avrà da dirle oggi? La sua splendida forma potrebbe finalmente zittirlo, poiché Nadia Rinaldi è riuscita a dimostrare a tutti gli effetti come sia possibile dimagrire e tornare ad essere sexy anche senza la "filosofia alimentare" avanzata dal farmacista.

