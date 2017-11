NCIS 14/ Anticipazioni del 5 novembre 2017: Delilah in ospedale, chi penserà alle nozze di McGee?

NCIS - Unità anticrimine 14, anticipazioni del 5 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Rai 2. Il troppo stress provoca un esaurimento a Delilah, in corsa verso le nozze con McGee

NCIS - Unità Anticrimine 14, in prima Tv su Rai 2

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 5 novembre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 23°, dal titolo "Qualcosa di blu". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un sergente donna a cavallo trova il cadavere di un uomo durante una perlustrazione a cavallo. Nel corso del sopralluogo, McGee (Sean Murray) trova per caso alcuni resti di animali nascosti all'interno di una buca. La vittima è Tanner, un ufficiale della Marine che si occupava dell'addestramento di bracconieri, motivo per cui si sospetta che l'omicidio possa essere collegato con i teschi ritrovati. La vittima era in possesso infatti di un forte quantitativo di denaro di provenienza sospetta, mentre l'ultima chiamata è stata effettuata ad una certa Phoebe (Kym Jackson), una donna che conosce Abby (Pauley Perrette). La squadra scopre poi che Reeves (Duane Henry) è stato incaricato di gestire una parte dell'addestramento con i dispositivi urticanti in dotazione e che Tanner ha trascorso molto tempo a Liberia per lavoro. In un secondo momento Gibbs (Mark Harmon) decide di proseguire le indagini con la Dawson (Elisabeth Röhm), con cui scambia qualche informazione sui cavalli e dimostra di avere qualche tipo di esperienza. Nei boschi i due trovano alcune tracce di pneumatici in una zona che potrebbe essere collegata alla vittima, risalendo fino ad un capanno nelle vicinanze in cui sono stati scuoiati vari tipi di animali esotici. Nel frattempo, Torres (Wilmer Valderrama) e McGee prendono in giro Reeves sul compito che gli è stato affidato, mentre il resto della squadra viene informata che uno degli agenti a cavallo, ritrovato gravemente ferito, è morto in seguito in ospedale. Reeves si unisce invece a Gabriel Moore (Jimmy Akingbola), ambasciatore della Liberia, per trovare chi ha motivo di vendere la carne di animale esotico. Più tardi, Gibbs rivela a Dawson di aver accompagnato la figlia diverse volte da un veterano che possedeva un cavallo. L'ufficiale aveva da poco perso la moglie e l'animale era entrato in depressione, spingendo la figlia di Gibbs ad agire per salvarlo in modo molto determinato. Dawson propone quindi al leader dell'NCIS di cercare di recuperare il cavallo dell'agente ucciso, in modo che non muoia a causa della depressione. Reeves scopre invece che Phoebe è stata accusata di furto in un mercato locale, perché cercava di condurre indagini proprie, mentre Abby viene informata che il Liberia è scoppiato un caso di ebola legato agli animali e si sospetta che soggetti infetti possano essere introdotti nel Paese. Grazie ad alcune foto ricevute dal governo della Liberia, la squadra scopre che uno dei sospettati è Nelson Ast (Izzy Diaz), un tossicodipendente trovato nel parco.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 23 "QUALCOSA DI BLU"

Nell'episodio di questa sera di NCIS 14, McGee entrerà in uno stato di forte stress a causa delle sue imminenti nozze con Delilah. La coppia ha ancora tantissimi particolari da organizzare e visto che mancano due mesi al grande evento, tutta la responsabilità ricade su McGee. Soprattutto quando la pressione causa diversi malori a Delilah, costringendola ad un ricovero forzato in ospedale. I colleghi del pupillo di Gibbs inizieranno a fare di tutto per evitare che la stessa cosa capiti anche al futuro sposo, proponendosi di occuparsi di alcuni dettagli al posto suo. Torres invece dimostra una grande attesa per la festa di addio al celibato dell'agente, sorprendendo i presenti sul suo spirito festaiolo e sul suo gradimento del matrimoni. Nel frattempo, la squadra inizia ad indagare sull'omicidio di un sottufficiale della Marina avvenuto mentre si trovava a bordo di una nave da combattimento.

