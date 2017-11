Paolo Fox / Oroscopo di oggi 5 novembre 2017

Oroscopo di oggi, le previsioni di Paolo Fox del 5 novembre 2017 per Acquario, Pesci, Capricorno, Cancro, Toro, Sagittario, Vergine, Bilancia e gli altri segni.

05 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 5 NOVEMBRE 2017

Ora è il momento di analizzare i segni zodiacali uno per uno facendo riferimento all'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Per iniziare partiamo dai segni Vergine e Scorpione. La Vergine vive una domenica in calo. Si è delle persone cerebrali e riflessive ma in questo momento non si deve pensare ai particolari. C'è la necessità di ritrovare energia positiva. Non si deve entrare nel dettaglio, ma lasciarsi trasportare dalla corrente ed evitare di pensare sempre e comunque. L'obiettivo è quello di essere sempre e comunque sereni. Lo Scorpione è libero rispetto al passato, si deve però da fare e dare retta alle intuizioni. Bisogna risalire la china e liberarsi di un peso. Sarà un periodo interessante per persone che vogliono mettere a posto questioni lavorative. In questo momento il segno è baciato da Giove e dal Sole, tutti in buon aspetto con Nettuno e questo significa grande voglia di fare, creatività e successo.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo fatto da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Nonostante l'Acquario abbia la forza per reagire in un periodo che non regala solo difficoltà c'è qualcosa che non va. Il fisico è stato tralasciato e qualcuno accusa diversi problemi soprattutto dal punto di vista fisico. Le tensioni del Capricorno si andranno a placare già dalla prossima settimana, perché si capirà finalmente che non si può sempre stare a litigare con tutti. Arriverà un recupero importante dal punto di vista sentimentale e anche per quanto riguarda i contatti magari dal punto di vista sentimentale. Il Sagittario vorrebbe sfogarsi invece, ma non riesce a trovare la giusta voglia e le sensazioni importanti per trovarsi ad essere finalmente combattivo in diversi ambiti. E' un momento in cui le cose non girano sempre come si vorrebbe, ma non si smette mai di lottare.

SEGNI AL TOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi, domenica 5 novembre 2017, dai segni che possono essere considerati al top. Sarà un dicembre davvero molto importante e pieno di sorprese per quanto riguarda i pesci. Arriverà il momento di fronteggiare nuovi incontri e anche la possibilità di mettere sul tavolo di lavoro dei nuovi progetti con un capo che potrebbe dare le risposte giuste. All'interno si stanno scatenando delle sensazioni positive che possono regalare grande soddisfazione. La Bilancia vive grande carica ed è pronto a viaggiare, con carattere e la giusta determinazione per ottenere delle risposte immediate. Il segno è molto attivo e in questo periodo può essere anche concreto, provando a trovare delle risposte immediate. Bisogna però stare attenti perché c'è qualcuno che prova sempre a mettere il bastone tra le ruote.

