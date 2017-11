Patty Pravo/ Video, in libreria con l'autobiografia definitiva (Che Tempo Che Fa)

Patty Pravo, nota cantante, ospite della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fazio Fazio in onda oggi domenica 5 novembre 2017 su Rai Uno

Patty Pravo a Che Tempo Che Fa (LaPresse)

Nella nuova puntata di Che tempo che fa sarà presente tra i tanti ospiti la cantante veneta Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli. Una icona della musica nostrana che, con 110 milioni di dischi venduti in carriera, è la seconda artista donna con le maggiori vendite (dopo Mina) ed il terzo artista italiano con il maggior riscontro commerciali. Numeri da record per Patty Pravo, che vanta un palmares invidiabile, a partire dal Festival di Sanremo: in 9 partecipazioni, otto volte è arrivata in finale, ed ha ottenuto ben quattro premi della critica. Ventotto in tutto gli album pubblicati in carriera dalla cantante di Venezia, venticinque in studio e tre live, e sono decine le hit che sono rimaste nel cuore degli italiani e non solo: da La bambola a Pensiero stupendo, passando per Pazza idea e Ragazzo triste, fino a Se Perdo te e Il paradiso. E non è finita qui: ancora tante sorprese in arrivo...

PATTY PRAVO, LA NUOVA AUTOBIOGRAFIA

Patty Pravo impegnata in nuovi progetti musicali ma non solo. Notizia di pochi giorni fa la pubblicazione in libreria per raccontare la sua autobiografia definitiva. Come riporta Domani Press, con quest’ultimo lavoro la cantante di Venezia ripercorre gli anni dell’infanzia e della sua adolescenza, passando per gli uomini all’amore per la musica. Una avventura, quella di Patty Pravo, iniziata a partire dai favolosi anni Sessanta e che l’ha visto protagonista fino ai giorni nostri. “E svela il misterioso rapporto tra Patty e Nicoletta, tra il personaggio e la donna, tra la vita sotto i riflettori e la vita, semplicemente”, sottolinea il portale. E l'artista ha già ufficializzato, tramite la propria pagina personale di Facebook, i primi tre appuntamenti: il 6 novembre alla Libreria Mondadori Duomo a Milano, l’8 novembre al Circolo dei lettori di Torino e il 13 novembre all’Off/off Theatre a Roma. "Ciao ragazzi finalmente posso svelarvi una delle tante sorprese che ho in serbo per voi da tempo ... in occasione dell'uscita della mia autobiografia vi aspetto numerosi a questi tre appuntamenti !!!!!", le parole della cantante veneta.

L'INCIDENTE ESTIVO

Ritornata alla vita di sempre Patty Pravo, al termine di una estate che l’ha vista protagonista di un brutto incidente. A luglio, infatti, l’artista è caduta accidentalmente in barca dopo cena a Santa Maria di Leuca: diagnosi di lussazione alla spalla destra con frattuta del trochite omerale. Un infortunio che l'ha tenuta lontana dal palco, ma ora è pronta a tornare. Già a fine agosto, infatti, aveva scritto così ai suoi fan sulla pagina Facebook: "Ragazzi dopo il mio incidente in barca mi sono stati prescritti 60 giorni. Continuo a fare il countdown perché mi sembrano interminabili.

Per questa ragione , anche se mi dispiace molto, non potrò essere presente a Castrocaro. Faccio però un grande "in bocca al lupo " a tutti i ragazzi che parteciperanno !! Ci rivedremo presto perché ho delle grandi Sorprese .. che non vedo l'ora di svelarvi !!! Un bacio". E, certamente, tra le promesse di cui parlava c'era il riferimento alla autobiografia definitiva.

