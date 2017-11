RAMBO 2 - LA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 5 novembre 2017)

Rambo 2 - La vendetta, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 novembre 2017. Nel cast: Sylvester Stallone e Richard Crenna, alla regia George Pan Cosmato.

05 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Il film Rambo 2 - La vendetta va in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola cinemtografica che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 1985 per la regia di George Pan Cosmatos, è il sequel di Rambo, entrambi con protagonista Sylvester Stallone. Tra gli altri attori ci sono Richard Crenna, Julia Nickson-Soul e Charles Napier. Pur avendo già recitato in diversi film, la vera carriera di Sylvester Stallone è iniziata nel 1976, quando il regista John G. Avildsen lo scelse per affidargli il ruolo principale in "Rocky", un film che incassò oltre 220 milioni di dollari. Con il suo personaggio di Rocky Balboa, Stallone diventò una vera celebrità del cinema. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RAMBO 2 - LA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

John Rambo è in carcere per il massacro di cui è stato responsabile tempo prima. Un giorno il generale Trautman gli chiede di collaborare con lui e gli affida il compito di assicurare alla legge alcuni prigionieri che si trovano attualmente in Vietnam. Inizialmente Rambo non accetta il lavoro ma poi, pur di tornare libero, accetta la proposta del generale. Quindi va in Vietnam, incontra un alto funzionario del governo, Murdock e subito dopo si incontra con Co Bao, una donna al servizio dello stato americano che lo informa circa i pericoli che incontrerà durante la missione. Infatti Rambo riscontra nel campo di prigionia una condizione a dir poco disumana e quindi si adopera per liberare uno dei prigionieri. Poi, dopo aver fotografato le terribili condizioni del carcere, libera tutti i prigionieri e insieme loro raggiunge la base militare. Trautman è pronto a salvare la vita di Rambo e degli ex-detenuti ma il traditore Murdock vuole la morte del mercenario. Rambo quindi è rispedito in Vietnam, rinciuso in carcere e costretto a subire le più atroci torture. A questo punto interviene Co Bao, uccide le guardie carcerarie e prova a scappare insieme a Rambo, purtroppo la donna muore per mano di un soldato polacco e Rambo giura di vendicare la sua morte, quindi colpisce con una raffica di proiettili chiunque prova a fermare la sua fuga. A bordo di un elicottero rubato, Rambo e un gruppo di prigionieri continuano a scappare ma il velivolo viene attaccato, colpito da un elicottero polacco pilotato dal sergente Podovskij e si schianta al suolo. Il sergente polacco però non trova il corpo di Rambo, il mercenario infatti lo attende nascosto dietro i rottami dell'elicottero, quindi scarica su di lui un bazzoka e ammazza il nemico. Poi si rimette in viaggio per la Thailandia, raggiunge la base miltare. Quando si trova di fronte a Murdock lo minaccia puntandogli un coltello alla gola poi gli impone di trovare tutti i prigionieri di guerra ancora detenuti nel Vietnam e di liberarli. Inoltre riesce a dimostrare il tradimento di Murdock e lo manda in galera. Anche il generale Trautman finalmente ritorna libero, con grande soddisfazione di Rambo che, nel frattempo, decide di restare a vivere in Thailandia.

