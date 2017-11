TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 5 novembre 2017: scoperto l'altro volto dell'Anuk-ite?

Teen Wolf 6, in prima Tv su Fox

TEEN WOLF 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 5 novembre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il 18°, dal titolo "Genotipo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ethan (Charlie Carver) attende invano Jackson (Colton Haynes) per diverse ore in occasione del loro anniversario. Il mannaro ed il fidanzato si trovano infatti a Londra da diverso tempo, ma il primo ignora che il partner sia stato catturato da due Cacciatori. Poco dopo, i due sconosciuti prendono di mira Ethan e gli sparano lo strozzalupo grazie a delle freccette, ma scoprono che Jackson non è stato tramortito come pensavano, dato che la sua metà Kanima non risponde allo stesso tipo di strozzalupo dei mannari. Dopo aver devastato l'appartamento, i due scoprono che i Cacciatori sono stati inviati da Gerard per fare pulizia dei licantropi. Nel frattempo, Scott (Tyler Posey) si trova in ospedale in seguito all'attacco precedente, per via del ferimento di Melissa (Melissa Ponzio). La madre ha infatti rischiato di morire sotto i colpi dei Cacciatori, ma è riuscita a salvarsi per un soffio. Anche Rafael (Matthew Del Negro) è stato colpito, ma non in modo grave, così come il resto del branco. Grazie all'evento, Scott decide di evitare di nascondersi ancora e di prepararsi a combattere contro Gerard ed i suoi Cacciatori. Per poter affrontare il nemico dovranno tuttavia unire le forze con le altre creature sovrannaturali di Beacon Hills. Lo Sceriffo (Linden Ashby) invece si presenta da Tamora (Sibongile Mlambo) perché convinto che abbia ordinato la sparatoria, non sapendo che è stata una libera scelta di Gabe (Andrew Matarazzo), che ha fatto ricadere il merito su Nolan (Froy Gutierrez) per evitare che la consulente decidesse di ucciderlo perché debole. Scott e Malia (Shelley Hennig) invece raggiungono Deucalion (Gideon Emery) per cercare di convincerlo ad unirsi a loro, ma ricevono un rifiuto. In ospedale, Lydia (Holland Roden) ha una nuova visione in cui immagina tutto avvolto dal ghiaccio ed in cui realizza che il Cane Infernale liberato in precedenza potrebbe essere in realtà ancora vivo. Scott chiede inoltre l'aiuto di Peter (Ian Bohen) perché si unisca alla loro battaglia, ma anche in questo caso riceve un rifiuto. Scott e Malia trovano in seguito Lydia in uno dei rifugi dell'Anuk-ite ed in seguito vengono condotti nei boschi, dove trovano altri cadaveri. Trovano così due cadaveri di mannari ed intuiscono che il Cane Infernale li sta spingendo a cercare l'altro volto dell'Anuk-ite. Una volta riunito il branco, Scott e gli altri cercano di organizzare il prossimo attacco e realizzano che il primo volto della creatura è quello di Aaron. Subito dopo vengono raggiunti da Peter, che dopo essere stato attaccato dai Cacciatori ha deciso di aiutarli. Ethan e Jackson fanno intanto il loro ritorno a Beacon Hills per aiutare il loro ex leader, ma finiscono dritti fra le braccia di Tamora.

ANTICIPAZIONI DEL 5 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 18 "GENOTIPO"

Ora che si è arrivati alla fase successiva della guerra, Scott ed il branco non possono lasciare indietro alcun particolare. Lydia invece diventa sempre più preoccupata da una visione che ha sul branco, in cui immagina tutti impietriti a causa del potere dell'Anuk-ite. Al tempo stesso è sempre più convinta che l'unica soluzione sia risvegliare in qualche modo il Cane Infernale, il solo a poter rivelare come uccidere la creatura prima che sia troppo tardi. Diventa quindi essenziale per il branco riuscire anche ad individuare l'altra metà prima che Aaron capisca quali sembianze umane abbia assunto. Liam si convincerà quindi che la Finch, una delle sue docenti di chimica, sia in realtà una mannara e che sia collegata con quel branco sterminato nei boschi e ritrovato poco tempo prima. La donna verrà presa di mira dai mannari per una verifica, ma scopriranno che in realtà devono guardarsi da un'altra persona. In tutto questo, Ethan e Jackson continuano a stare sotto il controllo di Tamora, che intende ottenere da loro delle informazioni su Scott e sul resto del branco.

