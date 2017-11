THE ONES BELOW/ Su Rai 4 il film con Clémence Poésy e David Morrissey (oggi, 5 novembre 2017)

The Ones below, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 5 novembre 2017. Nel cast: Clémence Poésy e David Morrissey, alla regia David Farr. La trama del film nel dettaglio.

05 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film drammatico in prima serata su Rai 4

NEL CAST CLEMENCE POESY

Il film The Ones Below va in onda su Rai 4 oggi, domenica 5 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica che è stata diretta da David Farr nel 2015 e proiettata in anteprima in occasione della 66° edizione del Festival del Cinema di Berlino. Nel cast figurano Clémence Poésy, David Morrissey, Stephen Campbell Moore, Laura Birn e Deborah Findlay è un'interprete cinematografica e modella francese nota per aver preso parte a pellicole come Harry Potter e il calice di fuoco ed In Bruges. Nel 2017 è stata protagonista di Final Portrait, film diretto da Stanley Tucci. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE ONCE BELOW, LA TRAMA DEL FILM

Kate e Justin, una coppa felicemente sposata, sono in attesa nel loro terzo figlio. I loro vicini di casa, Jon e Theresa, attendono invece la nascita del loro primo nascituro. Kate e Justin decidono così di invitare i loro vicini a cena per poter approfondire la conoscenza. Durante la conversazione a tavola, Jon e Theresa rivelano di aver impiegato ben dieci anni prima di riuscire ad avere un bambino. Theresa appare visibilmente irritata dalla facilità con cui invece Kate è riuscita a rimanere incinta. Nel corso della serata Theresa, che ha bevuto decisamente troppo vino, saluta tutti e torna a casa, comunicando di non sentirsi bene. Per la fretta di tornare a casa ed a causa del troppo alcol ingerito durante la serata, la donna cade rovinosamente per le scale, perdendo il bambino che porta in grembo. Quando Kate e Justin cercano di consolare Jon e Theresa, quest'ultima si adira con Kate, asserendo che la donna non merita di diventare nuovamente madre. Diversi giorni dopo Kate e Justin scoprono che i loro vicini sono momentaneamente andati via. Nel frattempo la donna da alla luce suo figlio Billy. Diverse settimane dopo Theresa e Jon tornano a casa, apparentemente di buon umore. La donna offre il suo aiuto a Kate per fare da baby sitter a Billy. Quando una sera Kate esce di casa per andare a trovare suo padre, affidando Billy a Theresa, quest'ultima si allontana da casa assieme al bambino, ma il luogo verso cui è diretta non viene rivelato... Cosa accadrà?

