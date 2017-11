UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio Manetti esclude il ritorno di fiamma con Gemma (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: mentre i fans sognano il ritorno di fiamma con Gemma Galgani, Giorgio Manetti esclude un riavvicinamento con la dama.

05 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Giorgio Manetti

Tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani ci sarà un clamoroso ritorno di fiamma? Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e donne, la dama storica del programma di Maria De Filippi, ha più volte punzecchiato il cavaliere con cui ha vissuto una storia durata ben otto mesi. Gemma, infatti, non ha gradito l’uso del nomignolo “passerotto” da parte di Giorgio per chiamare Tina Cipollari. Molti fans hanno notate un pizzico d’amarezza nelle dichiarazioni di Gemma che, a detta degli opinionisti del trono over ma anche del pubblico, sarebbe ancora innamorato del cavaliere. Giorgio, però, esclude un ritorno di fiamma con la Galgani. “Io posso perdonare, ma non dimentico. Ogni storia d'amore, quando finisce, porta via con sè tutta la freschezza che l'aveva precedentemente caratterizzata. Tutte le sensazioni belle e forti che ho provato, inevitabilmente, sono poi svanite nel tempo” – ha dichiarato Giorgio al settimanale Vero a cui ha poi svelato il tipo di rapporto che ha oggi con la Galgani – “Oggi tra me e Gemma c'è comunque un rapporto amichevole. Almeno per quanto mi riguarda, non ho nessuna voglia di ricominciare la mia storia con Gemma, ma rimane un bellissimo capitolo della mia vita. E' qualcosa che è rimasto dentro di me, così come è rimasto nella mente di molti telespettatori. Da parte mia, il sentimento nei suoi confronti è sempre stato limpido ed autentico”.

GIORGIO ALLA RICERCA DELL’AMORE

Mentre i fans, dunque, continuano a sognare il ritorno di fiamma con Gemma Galgani, Giorgio è concentrato sulle nuove conoscenza. Archiviata Federica che gli ha preferito Gaetano, il gabbiano George sta ora frequentando un’altra donna. Per parlare d’amore, però, è ancora troppo presto. Fare breccia nel cuore del cavaliere non è affatto facile. Giorgio, infatti, cerca una donna bella, ma soprattutto con una fortissima personalità. Al settimanale Vero, infatti, la Galgani ha dichiarato che fargli perdere la testa non è affatto facile anche se il suo cuore aspetta con ansia il grande amore. “Ho un cuore molto grande, però, è difficile varcare la sua porta d'ingresso. Non è facile riuscire a farmi innamorare”, ha aggiunto il cavaliere. Giorgio, dunque, in questa stagione del trono over, riuscirà a trovare il suo amore?

