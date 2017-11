UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sabrina Ghio si gode l’amore della sua bambina (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: mentre Sabrina Ghio dimentica i dubbi insieme alla figlia Penelope, Alex Migliorini è sempre più diviso tra Alessandro e Claudio.

05 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Non è un bel periodo per Sabrina Ghio. La tronista di Uomini e Donne, infatti, è sempre più delusa dai suoi corteggiatori, in primis da Nicolò Raniolo che, dopo averla corteggiata a lungo, ha deciso di autoeliminarsi non provando nei suoi confronti un grande interesse. Una scelta che ha spiazzato totalmente Sabrina che non si aspettava affatto una dichiarazione del genere da Raniolo che aveva conquistato le sue attenzioni sin dalle prime esterne. "Tutti alla ricerca della verità onesta' e sincerità... poi fatalità vuole quando si trova tutto questo a nessuno piace e non solo ma nessuno la sa accettare", ha poi fatto sapere Raniolo attraverso un post pubblicato sui social ribadendo la sua volontà di non tornare alla corte dell’ex ballerina di Amici. Da parte sua, Sabrina appare molto presa da Nicolò Fabbri anche se continua ad avere molti dubbi sul suo conto. In attesa di capire quali sono i suoi veri sentimenti, Sabrina si dedica al suo unico, grande amore ovvero la figlia Penelope con cui ha trascorso un pomeriggio di relax e divertimento. Accanto alla sua bambina, dunque, Sabrina dimentica tutto e tutti.

ALEX MIGLIORINI PROSSIMO ALLE SCELTA?

Dopo Mattia Marciano che è sempre più felice accanto a Vittoria Deganello, il prossimo tronista a scegliere potrebbe essere Alex Migliorini. Il tronista gay di Uomini e Donne continua a dividersi tra Claudio e Alessandro. Quest’ultimo, attraverso un post sui social, ha già chiesto esplicitamente al tronista di scegliere presto non volendo continuare a condividerlo con i suoi rivali. Alex, però, non ha ancora le idee chiare e ha ancora molti dubbi. Da una parte, infatti, il tronista appare molto preso da Alessandro e, dall’altra, appare legato sentimentalmente a Claudio. I fans di Uomini e Donne sono sicuri che la scelta di Alex sarà uno tra i due, ma quando ci sarà il fatidico momento? Le prossime registrazioni del trono classico potrebbero chiarire le idee ad Alex che potrebbe così spiazzare tutti e annunciare finalmente la sua scelta.

© Riproduzione Riservata.