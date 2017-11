AGATA FARINA/ Alejandra Onieva e la cattura di Zagaria (Sotto Copertura 2)

Agata Farina, interpretata da Alejandra Onieva, avrà un ruolo importante nell'ultima puntata di Sotto Copertura 2, La Cattura di Zagaria. La ragazza sarà però in pericolo

Alejandra Onieva è Agata Farina

Agata Farina inizia a intuire sempre di più quali siano le vere attività di Michele Zagaria, che nella penultima puntata di Sotto Copertura 2 ha iniziato a mostrarsi con il suo vero volto. Agata scopre però che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che il boss è responsabile dell'avvelenamento dei cittadini e deciderà di agire in prima persona. La ragazza è convinta di riuscire a ottenere un campione di terreno da far analizzare e con cui ha intenzione di dimostrare la colpevolezza del mafioso. Non sa che in tutto questo tempo continua a rimanere sotto l'occhio vigile di Zagaria, che seguirà ogni sua mossa. Diventa inoltre un bersaglio facile per Turco, che dopo aver scoperto la sua vera identità, decide di inviare uno dei suoi uomini a ucciderla. Nicola interverrà in tempo e aiuterà anche la ragazza a prelevare il campione di cemento da far analizzare.

AGATA FARINA CONTRO MICHELE ZAGARIA

La confusione sul da farsi e su come agire di fronte alla proposta del boss di assumere le redini del suo impero mafioso, hanno lasciato spazio a una determinazione sempre più crescente in Agata, che tuttavia ha dovuto fare i conti con Turco. Quest'ultimo infatti aveva dei conti in sospeso con Zagaria. Questo nuovo pericolo ha fatto sì che lei e Nicola potessero avvicinarsi ancora una volta, in una circostanza molto simile a quanto era avvenuto nelle prime due puntate, in cui Nicola aveva impedito che Agata venisse violentata da un balordo. Anche se questo particolare non è cambiato nella traccia che riguarda la Farina, allo stesso tempo abbiamo assistito a un forte cambiamento della sua personalità. La ragazzina ingenua che era arrivata in Italia poche settimane prima ha lasciato spazio a una donna determinata a incastrare il suo stesso sangue, decisa a trovare la prova per portare all'arresto Zagaria.

LA SQUADRA DI ROMANO METTE GLI OCCHI SU AGATA

Nell'ultima puntata di Sotto Copertura 2, Agata Farina vivrà ancora l'altalena emotiva che l'ha caratterizzata fin dal suo ingresso nella miniserie. Il personaggio di Alejandra Onieva ha sempre mostrato infatti un lato debole e uno più forte, che giocheranno un ruolo forte anche per il prossimo step della trama. Agata deciderà infatti di fuggire da tutto e da tutti al fianco di Nicola, a cui chiederà di aiutarla a lasciare il Paese. Lo scagnozzo di Michele Zagaria è l'unico a salvarsi agli occhi della Farina, nonostante sia a tutti gli effetti un mafioso e uno degli uomini più vicini al boss dei Casalesi. Allo stesso tempo, quello che ci ha mostrato la trama finora su Nicola corrisponde a quanto Agata ha visto in lui: un ragazza profondamente buono e pieno di valori, vittima dell'ambiente in cui si è ritrovato a crescere. La sua visione della mafia rispecchia infatti quel senso di protezione che ha verso la ragazza e che ha fatto innamorare quest'ultima. Agata tuttavia non abbandonerà del tutto l'intento di incastrare Zagaria e per questo diventerà una pedina importante nel piano di Michele Romano e della sua caccia al latitante.

