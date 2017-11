AMICI 17 CASTING 2018 / Anticipazioni e ammessi del 6 novembre: Carlo di Francesco confermato nel cast

Nuovi ammessi nella puntata del 6 novembre di Amici 17 Casting mentre prende forma lo speciale in diretta di Canale 5: quali saranno i professori presenti?

06 novembre 2017 Hedda Hopper

Amici 17 casting

Nuova settimana in compagnia di Amici 17 Casting in attesa della prima diretta in onda su Canale 5 al sabato pomeriggio. Al momento Stefano De Martino e Marcello Sacchetta si stanno occupando dei ragazzi che sono pronti a passare all'ultimo step ovvero la diretta in cui si formerà la classe di Amici 17, ma chi riuscirà a presentarsi davanti alla commissione e ottenere un sì definitivo (a meno che non ci siano sfide a rovinare tutto)? Giorno dopo giorno stiamo conoscendo i nuovi volti del talent show di Maria de Filippi che, tra ex di X Factor e volti noti sui social e YouTube, sembra proprio in balia dei famosi nip, quali saranno gli ammessi di oggi? Le prime risposte arriveranno alle 13.50 quando la prima puntata della settimana prenderà il via su Real Time con nuovi protagonisti pronti a salire sul palco.

CARLO DI FRANCESCO CONFERMATO NEL CAST?

Intanto, il pubblico si chiede ancora chi siederà dietro al bancone dei professori. Al momento Amici 17 casting non ci ha permesso di conoscere la commissione di ballo o di canto visto che sono i due "conduttori" e ballerini ad occuparsi dei casting in onda su Real Time, ma chi ritroveremo? Al momento sembra che i professori siano tutti confermati e anche Carlo Di Francesco, di cui si era parlato nei giorni scorsi, dovrebbe tornare. Erano molti le voci che davano il professore di canto in partenza ma, a quanto pare, così non sarà. Potrebbe essere proprio il compagno di Fiorella Mannoia il quarto professore che completerà la classe insieme a Paola Turci, Giusy Ferreri e Rudy Zerbi. Per le conferme non ci rimane che attendere comunicazioni ufficiali.

