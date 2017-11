Aida Yespica/ Il 'bacio' con Jeremias Rodriguez la salverà dal televoto? (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Aida Yespica sembra che si sia baciata con Jeremias Rodriguez. Stasera se ne parlerà e vedremo se questa situazione la salverà dall'eventuale eliminazione.

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

Aida Yespica rischia ancora una volta l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 2, grazie alla decisione dei concorrenti di votarla durante l'ultima diretta. La modella è riuscita infatti a guadagnare tre voti, al pari dei suoi attuali rivali, Corinne Clery e Raffaello Tonon. Fino ad ora è riuscita a salvarsi dall'uscita ed anche se in tanti credono che riuscirà a battere l'attrice al televoto, altri credono che potrebbe perdere nel confronto con l'opinionista. Aida è riuscita in un modo tutto suo a conquistare il pubblico da Casa, ma sembra non essere riuscita ad arrivare del tutto ai telespettatori. Colpa del suo carattere riservato, che le permette di lasciarsi andare con tanta difficoltà, ma anche della sua ben nota diffidenza. Nonostante siano trascorse diverse settimane dall'inizio del reality, la modella continua a guadare con un occhio guardingo gli altri concorrenti, convinta di doversi aspettare la pugnalata da qualcuno.

AIDA YESPICA PAGA LO SCOTTO PER LA SUA FREDDEZZA?

Nonostante tutti gli sforzi compiuti al Grande Fratello Vip 2 per farsi conoscere, Aida Yespica continua a pagare lo scotto per la sua freddezza. La modella ha intrecciato infatti un forte legame con Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, ma questo non sembra averla salvata dagli altri concorrenti. Anche le due amiche continuano ad avere un forte distacco nei suoi confronti, forse dovuto a quel muro che la modella continua ad avere nei confronti di tutti. Negli ultimi giorni, Aida è riuscita ad ottenere una cena di lusso grazie alla scelta di Jeremias Rodriguez di portarla con sé nel club, assieme a Cecilia e Ignazio Moser. L'abbiamo vista più spensierata del solito ed anche sorridente, complice qualche bicchiere di alcool in più. La modella ha inoltre sottolineato in quest'occasione di voler uscire al più presto, 'altrimenti si mette male'. Parole che ha confidato a Cecilia, ma che non hanno permesso di capire a che cosa si riferisse. Forse ad una possibile tentazione maschile nella Casa?

UNO DEI CONCORRENTI PIÙ FORTI, CE LA FARÀ A SUPERARE ANCHE QUESTA?

Aida Yespica ha dimostrato di essere uno dei concorrenti più forti del Gf Vip 2017, nonostante molti fan abbiano spesso puntato il dito contro di lei sui social. La modella è riuscita più di una volta a cambiare l'esito della possibile eliminazione a proprio vantaggio, ottenendo tra l'altro di far uscire dalla Casa Lorenzo Flaherty. E questo al di là della sua bellezza indiscutibile, ma grazie alle rivelazioni sul suo passato. Sono trascorsi tuttavia diversi giorni da quella confessione ed i social hanno ripreso a chiedere che Aida venga eliminata al più presto. In realtà in questa fase del reality vanno considerati anche gli altri concorrenti e la popolarità o impopolarità che hanno registrato gli eventuali rivali della modella, che potrebbero alla fine garantirle di proseguire nel programma senza troppi intoppi.

