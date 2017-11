Aida Yespica e Jeremias Rodriguez si sono baciati / Il pubblico non apprezza il cambio di rotta (GF Vip 2)

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez si sono baciati? Scoppia la passione nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 ma il pubblico non apprezza il cambio di rotta...

06 novembre 2017 Valentina Gambino

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica

Lo scorso agosto, Aida Yespica aveva presentato pubblicamente il suo nuovo fidanzato Geppy Lamma. 30 anni di Napoli, figlio di una famiglia che lavora nel settore dell'ottica a livello mondiale. I due si sono conosciuti questa estate ad Ibiza e tra loro è stato subito un colpo di fulmine inaspettato. Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Aida non ha mostrato così tanta insofferenza per la distanza con il neo fidanzato e, dopo aver litigato spesso con Jeremias Rodriguez, "casualmente" tra di loro è scoppiata anche la passione. Galeotta, fu la famosa tenda del confessionale dove, alcune ore prima si erano anche appartati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per la prima volta. Tra di loro, pare esserci stato anche un bacio e poi, Alfonso Signorini ne ha confermato l'indiscrezione intervistato durante Matrix Chiambretti. "Ma davanti o dietro la tenda?" ha chiesto Cecilia a “colloquio” con la Yespica in giardino: "Ma dietro, ovvio". Poi, sopraffatta dall'imbarazzo ha affermato: "Lunedì voglio uscireeeeee!".

Dopo il litigio scoppia la passione?

Aida, partita un poco in sordina, è stata poi una delle rivelazioni di questa seconda edizione del GF Vip. Fino a poco tempo fa però, proprio con Jeremias lei litigava aspramente per gli atteggiamenti immaturi del fratello minore di Belen: "Lui ha il suo ruolo che è offendere, litigare e mandare a quel paese chi vuole. Quello è il suo ruolo" aveva affermato la showgirl venezuelana prendendo le difese di Veronica durante un litigio con l'argentino. Poi Jeremias l'aveva apostrofata come una padrona moralista. "Sei un bambino, stai sempre a rispondere così. Stai a offendere ogni volta, stai sempre a litigare, bravo. Sei sempre tu quello che litiga. Lo vedi come sei? Rispondi come un bambino. È inutile stare a litigare con te", aveva sbottato l'argentina che poi, turbata dal litigio era perfino scoppiata a piangere. Dopo lo screzio e le nomination reciproche, tra di loro è scoppiata poi la passione? Evidentemente, Jeremias si è comportato come un perfetto bambino delle elementari, che tira le trecce alla compagna solo perché in realtà ha preso una bella cotta.

Il pubblico non apprezza la soap: ecco perché

Aida nel frattempo, anche questa settimana è finita in nomination e, come una perfetta soap opera che si rispetti, dopo “l'astio” nella Casa del Grande Fratello Vip, ad un passo dall'eliminazione, tra di loro è scoppiata l'improvvisa passione. Raffaello e Corinne infatti, questa volta sono personaggi fin troppo forti per salvare la venezuelana. Ecco perché, per il popolo della rete, gli autori del GF avrebbero creato ad arte questo siparietto, per permetterle di rimanere ancora in gioco. Il momentaneo quanto caliente avvicinamento tra i due, basterà per il pubblico? Staremo a vedere cosa dirà il televoto. Nel frattempo, nelle ultime ore c'è stato un nuovo avvicinamento tra i due, chiusi in bagno tra coccole e baci: “E' una tortura...” ha affermato la showgirl. Attualmente il pubblico, sembra non avere apprezzato molto il cambio di rotta dei concorrenti. A differenza di Cecilia e Ignazio, la coppia sembra non solo non convincere, ma anche creata ad arte per impedire che la Yespica venga eliminata contro due personaggi molto forti come Corinne e Raffaello.

