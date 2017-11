Alfonso Signorini bacia Ilary Blasi / Video, la conduttrice: "Neppure mio marito mi bacia così" (GF Vip 2)

Alfonso Signorini bacia Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2. Colpo di scena all'inizio della nuova diretta: l'opnionista bacia sulle labbra la conduttrice e...

06 novembre 2017 Anna Montesano

Inizia in quarta la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2. Ilary Blasi apre con i consueti saluti e anticipando che oggi l'argomento predominante sarà il bacio. "Parleremo del bacio tanto atteso tra Ignazio e Cecilia, di quello tra Aida e Jeremias nel confessionale e di quello di Jeremias e Cristiano Malgioglio nato per scherzo durante la festa di Halloween" annuncia Ilary Blasi, ma è poi Alfonso Signorini a prendere la parola e a sottolineare come ormai ci si baci soltanto. Ecco però che Signorini, in pieno tema, prende la palla in balzo, guarda dritto negli occhi Ilary Blasi e la bacia sulle labbra. Un bacio lungo che spiazza la conduttrice che conclude dichiarando "Neppure mio marito mi bacia così!".

NUOVO BACIO IN DIRETTA PER ILARY BLASI...

Dopo Belen, la Blasi bacia anche Signorini in diretta dallo studio di Canale 5 e inevitabilmente si scatenano i commenti del web. Intanto nella Casa si continua a parlare di baci, tema che è ormai predominante da molti giorni e dopo quello già diventato virale tra Alfonso e Ilary, si torna a parlare della storia nata tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che sarà anche in questa puntata un aspetto molto importante da affrontare. Intanto è proprio Alfonso Signorini a beccarsi grosse critiche e tutto perchè, secondo il pubblico, continua a difendere senza senso critico - come invece accade per tutti gli altri - il comportamento avuto da Cecilia Rodriguez nei confronti dell'ormai ex fidanzato Francesco Monte.

