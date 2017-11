Andrea Damante / L'ex tronista fiero di Giulia De Lellis: stasera arriva la proposta di matrimonio? (GF Vip 2)

Andrea Damante al Grande Fratello Vip per fare la proposta di matrimonio alla sua Giulia De Lellis? L'ex tronista di Uomini e Donne è fiero della sua fidanzata.

06 novembre 2017 Valentina Gambino

Andrea Damante è fiero della sua Giulia De Lellis. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo l'esperienza di lei nella Casa più spiata d'Italia, potrebbe addirittura volerla sposare così come più volte ribadito. Nel frattempo, tra le pagine del settimanale Nuovo TV, ha affermato di essere molto felice per il suo atteggiamento: "Sono contento! Lei è molto giovane e sta facendo un bel percorso, mostrando pregi e difetti. Muoio dal ridere quando fa le imitazioni e anche nei momenti di sconforto si è tirata su bene. Si rapporta in modo molto intelligente, soprattutto con persone più grandi di lei. Simona Izzo mi ha detto: ‘La tua ragazza ha uno spessore e carattere straordinari’". Andrea poi, ha anche confessato di non essere geloso dei ragazzi presenti nella Casa del Gf Vip. "Non sono geloso. Giulia ha un comportamento esemplare nei miei confronti. Anche i ragazzi nella casa sono tutti molto simpatici e rispettosi". Il deejay, appare sereno e nulla sembra poterlo turbare. Gli estimatori a questo punto, sperano che il GF possa fare nuovamente incontrare la coppia in diretta.

Andrea Damante, dopo il GF Vip sposa Giulia?

Andrea Damante, ha confessato di ritrovare in televisione, la stessa ragazza di cui si è innamorato durante la sua precedente esperienza con il trono classico: "Lei è se stessa sia davanti alle telecamere che lontano dai riflettori. Non cambia per niente. Ne parlavo anche con la sua mamma l’altra sera". Giulia De Lellis proprio in queste ore, ha scritto una bella lettera per il suo fidanzato. Ed infatti, l'ex corteggiatrice spesso è "vittima" di alcuni momenti di sconforto pensando alla sua storia con Andrea. I Damellis, non vedono l'ora di poter assistere al nuovo appuntamento televisivo di questa sera nella speranza di guardare Damante fare la sua proposta di matrimonio alla sua bella Giulietta. Se ciò dovesse accadere, cosa risponderà la De Lellis? Scontata la sua risposta e finalmente, potrebbe anche rasserenarsi sui recenti dubbi che l'hanno investita nel corso delle settimane chiusa nella Casa più spiata di Cinecittà.

