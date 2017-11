Angelo Costabile/ Il fidanzato di Corinne Clery sbarca all’Isola dei Famosi? (GF Vip 2)

Angelo Costabile, il fidanzato di Corinne Clery, in attesa del confronto con la compagna che ha messo in dubbio il loro futuro, si prepara a sbarcare all'Isola dei Famosi 2018? (GF Vip 2).

06 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Angelo Costabile fidanzato di Corinne Clery

Angelo Costabile attende di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017 per avere un confronto con la fidanzata Corinne Clery. I due stanno insieme da sette anni e, nonostante i 28 anni di differenza, sono riusciti a superare diverse crisi di coppia, uscendone sempre più forti. Con l’ingresso nella casa di Corinne, però, Angelo sta scoprendo alcuni retroscena della sua storia d’amore che non conosceva. Per parlare della sua relazione con l’attrice francese, Angelo Costabile è spesso ospite di Barbara D’Urso dove ha difeso la compagna limitandosi a dichiarare di voler aspettare un confronto prima di commentare le sue dichiarazioni. Il nome di Angelo Costabile è salito così agli onori della cronaca al punto che è stato inserito tra i probabili naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. “Corinne la prenderebbe bene, anche perché lei, invece, non ci andrebbe. L'hanno chiamata molte volte, però, non ci andrebbe. La Casa la sta facendo bene. Quando sei chiuso lì dentro giovano su quel che ti manca: ti manca l'affetto, ti mancano i cani, gli manco io, l'affetto sono io...”, ha dichiarato al settimanale Spy.

ANGELO COSTABILE E UN AMORE LITIGIOSO

Angelo Costabile non si preoccupa più di tanto per le dichiarazioni di Corinne Clery. Ai microfoni del settimanale Spy, il fidanzato dell’attrice ha confessato di essere abituato alle discussioni con Corinne. Esattamente come ha anche raccontato l’attrice ai suoi coinquilini, anche Angelo Costabile ha parlato di momenti di lunghe discussioni. Nonostante tutto, i due trovano sempre il modo per superare tutto. “Noi litighiamo sempre, poi, quando ti trovi in quelle situazioni... Inoltre gli autori fanno ciò che vogliono con il montaggio. Ma bisogna sapere che io e Corinne stiamo insieme da sette anni; ti lasci, ti prendi, ti prendi e ti lasci, ma stiamo insieme, non è che a me mancherebbero le ragazze se volessi. Lo dico e lo ripeto: i dubbi tra me e Corinne esistono da sette anni, se non ci fossero l'albero non crescerebbe. Ora tutta questa attenzione comincia ad essere un po' pesante”, ha fatto sapere Angelo.

TANTE CORTEGGIATRICI PER ANGELO COSTABILE GRAZIE A CORINNE CLERY...

La partecipazione di Corinne Clery al Grande Fratello Vip 2017 ha regalato una grande popolarità ad Angelo Costabile che, al settimanale Spy, ha confessato di essere molto corteggiato e di ricevere tanti messaggi dalle ragazze. “Ricevo mille lettere al giorno da parte di donne che mi vedono in tv. Mi scrivono: 'Ti voglio conoscere', oppure 'Ti mando la foto'. Io non rispondo a nessuna. Sono una persona seria e Corinne lo sa. Per questo sente la mia mancanza”, ha dichiarato Angelo. Le corteggiatrici di Costabile, dunque, non hanno alcuna speranza. Il giovane resta fedele alla sua Corinne che spera di riabbracciare il più tardi possibile affinchè possa continuare la sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

